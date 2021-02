Angola: La population de Lucapa bénéficie de l'électricité du réseau public

Lucapa — La population de la municipalité de Lucapa, à Lunda Norte, bénéficie de l'électricité du réseau public, grâce au fonctionnement, depuis janvier dernier, de la centrale thermique d'une capacité de deux mégawatts, a constaté lundi l'ANGOP.

La municipalité de Lucapa, avec 150.000 habitants a cessé de recevoir de l'énergie électrique du réseau public à la fin des années 1990.

De ce fait, pour avoir du courant électrique, les habitants de Lucapa faisaient recours aux sources alternatives, telles que des groupes électrogènes privés ou de certains hommes d'affaires, qui facturaient jusqu'à 30.000 Kwanzas / mois, comme l'a appris l'ANGOP lors de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, à la centrale thermique.

L'usine a commencé à être installée en 2018 et comprend 15 postes de transformation et plus de 500 poteaux d'éclairage public.

