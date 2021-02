Angola: L'instabilité dans l'est du pays est motivée de l'extérieur

Luanda — Le très vieux rêve d'établir un empire Lunda Tshokwe est clairement la cause principale de l'instabilité dans l'est de l'Angola.

Le point le plus critique de cette ambition a été enregistré dans la ville diamantifère de Cafunfo, dans la province de Lunda Norte, à l'aube du 30 janvier 2021.

Cet empire s'étendrait aux provinces angolaises de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico jusqu'au Grand Katanga, en République démocratique du Congo (RDC) et à la frontière de la Zambie (ceinture de cuivre).

Cafunfo, une localité de la province de Lunda Norte (Nord-Est), s'est réveillée samedi 30 janvier sous des tirs intenses, qui ont opposé la Police nationale angolaise et 300 insurgés, qui ont déclaré appartenir au protectorat de Lunda Tshokwe, qui se trouve, en Angola.

Ces affrontements ont entraîné la mort de certains rebelles et la blessure d'autres, tandis qu'un officier des Forces armées angolaises (FAA) et un autre de la Police nationale ont été blessés.

Selon le patron de la Police nationale, Paulo de Almeida, qui a visité le site dimanche, les rebelles avaient pour mission d'occuper le poste de police, de hisser leur drapeau à la place du symbole national, c'est qui est une « tentative » contre le pouvoir institué.

Face à la gravité de cette rébellion, une enquête est en cours dont le but ultime sera la responsabilité pénale de ses auteurs, aux termes de la loi, tandis que les forces de défense et de sécurité resteront fermes et déterminées dans leurs efforts pour maintenir ordre.

Le point le plus critique de cette ambition a été enregistré dans la ville diamantifère de Cafunfo, dans la province de Lunda Norte, à l'aube du 30 janvier 2021.

Cet empire s'étendrait aux provinces angolaises de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico jusqu'au Grand Katanga, en République démocratique du Congo (RDC) et à la frontière de la Zambie (ceinture de cuivre).

Cafunfo, une localité de la province de Lunda Norte (Nord-Est), s'est réveillée samedi 30 janvier sous des tirs intenses, qui ont opposé la Police nationale angolaise et 300 insurgés, qui ont déclaré appartenir au protectorat de Lunda Tshokwe, qui se trouve, en Angola.

Ces affrontements ont entraîné la mort de certains rebelles et la blessure d'autres, tandis qu'un officier des Forces armées angolaises (FAA) et un autre de la Police nationale ont été blessés.

Selon le patron de la Police nationale, Paulo de Almeida, qui a visité le site dimanche, les rebelles avaient pour mission d'occuper le poste de police, de hisser leur drapeau à la place du symbole national, c'est qui est une « tentative » contre le pouvoir institué.

Face à la gravité de cette rébellion, une enquête est en cours dont le but ultime sera la responsabilité pénale de ses auteurs, aux termes de la loi, tandis que les forces de défense et de sécurité resteront fermes et déterminées dans leurs efforts pour maintenir ordre.