Afrique Centrale: Le ministre Téte António reçoit le président de la Commission CEEAC

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a reçu mardi, à Luanda, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Veríssimo, avec qui il a discuté des questions liées à la Communauté.

S'exprimant à la presse, à l'issue de la réunion, le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, a mis en évidence les projets en cours dans la CEEAC, spécialement dans le secteur des infrastructures.

Selon le ministre, les organisations internationales comme la CEEAC, constituent également des portes importantes dans la mobilisation de ressources pour la réalisation des différents projets.

Pour sa part, le président de la Commission CEEAC, Gilberto Veríssimo, a salué le ministère des relations extérieures en ce qui concerne l'organisation des réunions qui regroupent le Comité et les représentants de différents départements ministériels du gouvernement angolais.

La CEEAC a été créée à Libreville (Gabon), en décembre 1981. Elle est devenue opérationnelle en 1985, et dans ses objectifs, elle vise à promouvoir la coopération et le développement autonome, basé sur la stabilité économique et l'amélioration de la qualité de vie dans les États membres.

La politique de la CEEAC a adopté un plan de douze ans pour éliminer les taxes douanières entre les États membres, établir un programme externe commun et consolider la libre circulation des biens et services, ainsi que des personnes.

Dans le projet, il est également prévu l'amélioration de l'industrie, des transports, des communications, mais également l'unification des banques commerciales et la création d'un fonds de développement.

