Congo-Kinshasa: Sous la férule de la SNEL - AEE power Sarl procède à l'électrification de la commune de Kimbaseke

Dans le souci de répondre aux besoins de la population, la Société Nationale de l'Electricité (SNEL) a lancé plusieurs projets et marchés dont le « Lot6 », dans le cadre du Projet d'Accès et d'Amélioration des Services Electriques (PAASE) financé par la Banque mondiale. Sous-traité par AEE power S.A.R.L, ce projet consiste en l'extension du réseau de distribution de l'énergie à Kimbanseke, l'une des parties de la ville de Kinshasa qui n'a jamais été électrifiée.

Après un travail réussi dans l'électrification dans d'autres parties de la Ville de Kinshasa telles que : Mpasa, Kinseso et Malweka avec le "projet Lot7", AEE power est présentement à Kimbanseke où il œuvre toujours dans les mêmes objectifs de mettre la population dans des bonnes conditions avec de l'électricité dans leurs maisons.

Lors d'une descente effectuée le mardi 2 février 2021, un constat positif a été fait sur le terrain, plus précisément sur l'Avenue Kimata, Q/ Pierre Foncom, dans la commune de Kimbanseke. Les services sur place ont déjà fait un grand travail. Un travail qui a commencé par une étude du milieu, faite par des ingénieurs topographes avant que les ingénieurs électroniciens ne passent pour la pose des poteaux selon les normes respectées.

Au total dans cette partie de Kimbanseke, 6800 poteaux doivent être implantés, 30 cabines d'électricité construites, un aménagement d'un réseau d'éclairage public constituée de 4 320 luminaires et enfin, un branchement d'au moins 15 000 nouveaux abonnés. Trouvés sur le lieu, les ingénieurs Giresse Nduwa, Egue Madjulu et Patrick Tshimanga nous ont fait un briefing sur l'évolution des travaux en rassurant qu'au bout d'un temps record, plus de 128 poteaux ont été élevés à la grande surprise des habitants de ce coin, en raccourcissant ainsi le délai restant pour que la lumière soit visible.

Pour une première, cette population aura enfin de l'électricité, une forte joie comme manifestée par quelques uns d'antre eux. « Nous vivons sans courant. Donc, dans des conditions compliquées. Pour regarder la télévision, il faut avoir un groupe électrogène ou une batterie. Nous repassons nos habits avec plus de difficultés», a fait savoir M. Jules. Pour sa part, madame Nsimba s'est réjouit déjà et a crié à la victoire, en encourageant les ingénieurs sur place. Pour un tenancier d'une cabine publique, l'arrivée de l'électricité dans ce quoi va plus l'aider dans son travail. «Je travaille difficilement. Tel que vous voyez, pour charger les téléphones de mes clients, je dois plus dépenser pour le carburant et cela ne m'aide pas tellement», a-t-il déclaré, en ajoutant que vivre dans le noir occasionne aussi plus de l'insécurité avec des jeunes gens qui manquent d'occupation et se lance dans le banditisme urbain "kuluna".

Madame Mawete Malatane a, quant à elle, souligné cette grande souffrance, surtout lors des fêtes nocturnes, sans électricité, ils souffrent. «Nous souffrons tellement à cause du manque de l'électricité dans notre quartier. Nous assistons à des tracasseries venant des jeunes des autres communes, juste parce qu'ils profitent de l'obscurité chez nous», a fait savoir Papa Pululu, un chef de rue.

Il faut souligner que deux sites déjà amorcés par AEE power Sarl ont été visités pour s'imprégner du travail déjà abattu. Cette implantation de l'électricité ne va pas seulement servir les domiciles, mais aussi les entreprises, les industries, les hôpitaux et tant d'autres services et institutions qui vont finalement booster le développement de ce coin de la Capitale.