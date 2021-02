Sénégal: Marie Madeleine Valfroi Diallo, organisatrice du fameux fanal à Saint-Louis - « Nous avons produit une saga par le biais du digital pour marquer la 22ème édition »

Le fameux Fanal de Saint-Louis n'a pas eu lieu le 30 décembre dernier à cause de la pandémie de la Covid-19 suite à l'arrêté ministériel interdisant les manifestations publiques et grands rassemblements. Mais en lieu et place, les organisatrices de cet événement populaire ont préféré user du Digital pour produire une saga. Il s'agit en effet de la 22ème édition matérialisée à travers une compilation d'extraits des anciennes manifestations du Fanal.

À l'instar des autres régions culturelles du pays, Saint-Louis n'a pas été épargnée du tout par la pandémie de la Covid-19. Celle-ci a beaucoup affecté le monde de la culture. C'est ainsi que les populations de la capitale du Nord ont été sevrées l'an dernier de leur fameux Fanal.

En effet, la 22ème édition qui devait se tenir le 30 décembre 2020 n'a pas eu lieu à cause des restrictions du ministère de l'Intérieur interdisant les manifestations publiques en raison de la pandémie de la Covid-19. "Nous nous sommes dits vu que l'arrêté du ministère de l'Intérieur est sorti interdisant toutes manifestations alors que nous étions en pleins préparatifs, donc à un mois de l'événement, nous sommes allées voir le Préfet qui nous a réaffirmé que les restrictions concernent toutes les régions du pays. Et puisque nous sous sommes rendues compte que le Fanal est une manifestation qui regroupe tous les quartiers donc c'est énormément de monde, donc nous nous sommes dits que nous sommes au premier chef concernées", a fait savoir Marie Madeleine Valfroi Diallo, comédienne depuis l'enfance et Directrice de Dialoré Production, structure organisatrice du Fanal de Saint-Louis.

Ainsi, face à cette situation imposée par la pandémie de la Covid-19, ces braves dames de la cité de Mame Coumba Bang ont décidé de célébrer cette 22ème édition du Fanal à leur manière. "Nous avons finalement changé de tir et nous nous sommes dit qu'il y a le digital qui peut nous permettre de faire quelque chose mais en ligne. Alors nous avons contacté une jeune start-up qui excelle dans ce domaine. Au vu des propositions qui nous ont été faites, nous avons décidé de faire une saga de toutes les anciennes manifestations du Fanal. Il s'agissait de prendre des extraits que nous allons compiler, les passer et montrer Saint-Louis en fête et toute sa beauté culturelle. Cela nous servira de prélude à ce que nous n'avons pas fait cette année mais que nous reportons à 2021", a-t-elle ajouté.

L'organisatrice du Fanal d'estimer qu'à travers cette saga produite, les Saint-louisiens vont se remémorer les merveilleux moments que leur offrait ce rendez-vous culturel et très populaire. "C'était vraiment un moment de convivialité, de brassage, de saines émulations entre tous les quartiers. Toutes les personnes venaient, les enfants avec leurs parents accompagnés aussi de leurs grands-parents dès fois même sur des chaises roulantes. Donc, c'est vraiment une grande manifestation très populaire", a rappelé Marie Madeleine Valfroi Diallo tout en donnant rendez-vous aux populations saint-louisiennes le 30 décembre 2021 pour la 23ème édition de ce Fanal.