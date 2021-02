Afrique: Assainissement des eaux usées en Afrique - Un outil d'évaluation mis à la disposition des décideurs politiques

La Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et GRID-Arendal ont publié le premier Atlas de l'assainissement et des eaux usées en Afrique.

C'est un outil qui va permettre d'évaluer et de stimuler les progrès de l'Afrique vers les objectifs de développement durable en matière d'assainissement et de gestion des eaux usées.

L'Atlas vise à aider les décideurs politiques à accélérer les changements et les investissements dans le secteur, selon la Bad.

L'Atlas évalue les progrès et met en évidence les opportunités où l'investissement dans l'assainissement et la gestion des eaux usées. Ce qui peut améliorer la santé et stimuler la croissance économique.

La publication comprend des cartes, des graphiques et des profils de tous les pays africains, y compris des analyses de leurs ressources en eau et de la fourniture de services de base.

Elle explore également les liens entre l'assainissement et les eaux usées, la santé des écosystèmes et la santé humaine, et examine les cadres et les approches d'économie circulaire qui peuvent conduire à de meilleures infrastructures et à de meilleurs systèmes.

"L'Afrique ne peut avoir une société saine sans un accès adéquat à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène", a déclaré Wambui Gichuri, vice-président par intérim de la Banque africaine de développement pour l'agriculture, le développement humain et le développement social.

Qui ajoute : "Au cours des dix dernières années, la Banque africaine de développement a investi plus de 3 300 milliards de Fcfa dans l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène, mais le secteur privé, les institutions de financement du développement, les gouvernements et d'autres sources doivent fournir des financements bien plus importants. Le nouvel atlas de l'assainissement et des eaux usées en Afrique peut servir de base à des investissements stratégiques pour l'avenir".

Selon le rapport, plus de la moitié de la population de 34 des 38 pays d'Afrique subsaharienne n'a pas accès à des installations de base pour se laver les mains. Il recommande d'investir dans les politiques, les infrastructures et les compétences humaines nécessaires pour rendre opérationnelles les actions visant à atteindre les buts et objectifs de l'Agenda 2030, notamment ceux relatifs à l'assainissement durable et à la gestion des eaux usées.

La pandémie COVID-19 a accentué un besoin déjà existant de moderniser les infrastructures d'eau et d'assainissement en Afrique. Les auteurs du rapport exhortent les gouvernements africains à intégrer les programmes d'assainissement et d'épuration des eaux usées dans leur planification stratégique post-COVID-19.