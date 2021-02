Afrique: CAN U17 2021 - 24 Lionceaux convoqués pour un stage

Pour une bonne préparation de la CAN U17 2021 prévue au Maroc, 24 joueurs marocains de moins de 17 ans ont été convoqués pour un stage.

En plus de participer, le Maroc abrite également la prochaine CAN U17 qui aura lieu du 13 au 31 mars 2021. Ainsi, 24 joueurs sont convoqués pour prendre part à un stage de préparation.

Le regroupement aura lieu au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura jusqu'au 21 février prochain.

La liste des 24 joueurs convoqués pour le stage :

Anas Maimouni (AS FAR), Salaheddine Alam (AS FAR), Abdessamad Amal (AS FAR), Othmane Boukhriss (AS FAR), Naoufal Tahiri (AS FAR), Mohammed Kerkoub (AS FAR), Houssam Boulainin (AS FAR), Salam Chawma (FUS Rabat), Akram Daoudi (FUS Rabat), Omar Sadik (Académie Mohammed VI de football), Youssef Chourouk (Académie Mohammed VI de football), Mohamed Jazouli (Académie Mohammed VI de football), Yassine Khalifi (Académie Mohammed VI de football), Abdellah Baalal (Académie Mohammed VI de football),Taha Souiri (Académie Mohammed VI de football), Ayoub Hmami (Académie Mohammed VI de football), Oualid Hasbi (Académie Mohammed VI de football).

Les Lionceaux effectueront les tests de dépistage du Covid-19 selon le protocole sanitaire avant de rejoindre le lieu du rassemblement.