Afrique: CHAN 2020 - Un Final Four explosif

Les affiches des demi-finales, Mali-Guinée et Cameroun-Maroc, ce mercredi, promettent du spectacle.

Deux places en jeu pour la finale de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) Total Cameroun 2020. Voilà un enjeu qui pourrait mettre la pression à n'importe qui. Disputer cette finale, avec en ligne de mire le trophée, était clairement l'objectif de certains pays dans cette compétition. En tout cas, pour le Cameroun et le Maroc, une des affiches des demi-finales programmée ce mercredi soir au stade Omnisports de Limbé, le combat s'annonce bouillant afin d'obtenir ce ticket pour le 7 février prochain.

Loin de figurer parmi les favoris au départ, le pays organisateur a surpris tout le monde avec un parcours jusque dans le dernier carré. Une performance jamais réalisée jusqu'à présent par les Lions A', aussi surprenant que cela puisse paraître. Et l'appétit venant en mangeant, Martin Ndtoungou Mpile et ses joueurs se voient clairement soulever ce CHAN, devant leur public. Oserions-nous penser que la pression est de fait sur le Maroc, tenant du titre ? Les Lions de l'Atlas rêvent d'un deuxième sacre consécutif, en quatre participations. Après deux premiers matchs poussifs, les Marocains ont visiblement pris la mesure de ce tournoi avec des prestations plus que convaincantes et un jeu offensif séduisant.

Pour le vainqueur de l'autre demi-finale, Mali-Guinée à Douala un peu plus tôt ce jour, l'issue du match sera clairement un bonus. Personne n'attendait vraiment ces deux équipes à ce stade de la compétition. Mais nombreux sont certainement impatients de voir l'opposition entre deux équipes avec un style sans calcul plutôt plaisant jusqu'ici. Maliens et Guinéens ont souffert, sans céder, en quarts de finale. De quoi renforcer la confiance au sein des différents groupes. La présence de deux équipes d'Afrique de l'Ouest semble en tout cas comme une juste récompense des efforts consentis dans cette zone notamment dans la formation des jeunes et la structuration des championnats.

Jauge bloquée à 25%

On devrait donc s'attendre à deux rencontres explosives comme le CHAN nous en a fait voir depuis le début du tournoi. Mais dans les gradins, la Confédération africaine de football a choisi de conserver la jauge des spectateurs à 25% pour ces demi-finales, et pour tout le reste de la compétition d'ailleurs, après quelques manquements observés dans le respect du protocole sanitaire. Embrayant sur le sujet, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, en a appelé au civisme des supporters et au sens de la discipline des uns et des autres dans un communiqué. Il est donc question de renforcer ces mesures et surtout de s'assurer de leur respect, au risque de disputer une finale, dimanche prochain, avec très peu de spectateurs, si ce n'est à huis clos. Le Minsep en a profité pour solliciter plus d'équité « aux différents acteurs concernés par la question de la billetterie, l'objectif étant de permettre à toutes les couches sociales de prendre part » à la suite de la compétition. Et toujours dans le cadre des consignes à respecter, il n'est certainement pas inutile de rappeler aux spectateurs de ne pas envahir les pelouses au coup de sifflet final comme cela a été le cas sur un ou deux stades. Le Cameroun encourt des sanctions. Et ce serait vraiment bête de finir la fête sur une note négative.