Egypte: Le pays tient à sortir le Liban de l'état dont il souffre actuellement

L'Egypte tient à sortir le Liban de l'état dont il souffre actuellement, en incitant tous les responsables libanais à faire prévaloir l'intérêt national du pays, à régler leurs différends et à accélérer la formation d'un gouvernement indépendant capable de relever les défis et de protéger les ressources et l'unité du peuple, a déclaré mercredi le président Abdel Fattah Al-Sissi.

Lors d'un entretien avec le premier ministre libanais Saad Hariri, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry et le chef des renseignements généraux, Abbas Kamel, le président a réitéré la position constante de l'Egypte qui est de renforcer la coopération avec le Liban, souhaitant que M. Hariri réussisse à former un cabinet répondant aux aspirations du peuple libanais relatives à la sécurité et à la stabilité, rapporte le porte-parole de la présidence, Bassam Rady.

L'Egypte, a dit le chef de l'Etat, est prête à accorder toute forme de soutien et d'aides pour permettre au Liban de surmonter les crises, notamment les conséquences découlant des explosions du port de Beyrouth et de la pandémie du coronavirus.

M. Hariri a pour sa part affirmé que le Liban s'honorait des relations historiques et solides qui le liaient à l'Egypte et qui reposent sur la solidarité et la fraternité, appréciant le soutien du Caire à Beyrouth, à tous les échelons.

M. Hariri a salué la réussite de l'expérience égyptienne dans les domaines économique et développemental, laquelle constitue un exemple à suivre pour les pays de la région.

Le premier ministre libanais a valorisé les efforts sincères du Caire pour mobiliser un appui international au Liban, dans tous les azimuts, vu la persistance des durs défis qu'affronte le peuple libanais.

La situation au Liban, les principaux développements régionaux et le renforcement de la coopération bilatérale ont également fait l'objet d'examen, a affirmé le porte-parole de la présidence.

Mena