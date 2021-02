Egypte: Le pays célèbre la Journée mondiale des zones humides

Le ministère de l'Environnement a célébré mercredi la Journée mondiale des zones humides (JMZH) sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad a déclaré que son ministère avait saisi l'occasion pour faire connaître, via les réseaux sociaux, les réserves naturelles égyptiennes et autres régions de même catégorie, proclamées zones humides d'importance internationale, afin d'en expliquer l'importance et la valeur pour l'écosystème et l'homme.

Les zones humides ont plusieurs rôles au service de l'humanité; elles assainissent l'eau, se caractérisent par une haute production de poissons et autres espèces maritimes, constituent un des principaux réservoirs de dioxyde de carbone et jouent donc un rôle important dans l'amortissement des changements climatiques.

L'Egypte possède quatre régions classées zones humides d'importance internationale par la Convention Ramsar, à savoir, les lacs de Bardaouil, d'al-Boroloss, de Karoun et d'Al-Rayan et d'autres sites humides tels le Nil, le Lac Nasser, les zones côtières ainsi que des marais et salpêtres dont certains ont été désignés réserves naturelles telles celle d'Achtoum el-Gamil et les îlots du Nil.

Le secrétariat de la convention de Ramsar a choisi pour l'édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides (JMZH), le thème "Zones humides et eau" qui vise à mettre en évidence l'importance ces zones pour assurer à l'humanité un accès à l'eau en quantité et en qualité suffisante pour assurer son bien-être et celui de la planète.