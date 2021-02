Sénégal: Ouagadougou / Fourniture des biens et services dans le secteur minier - Plafomine fourbit ses armes

Le contenu local en général, et la fourniture des biens et services dans le secteur minier en particulier, tel est le domaine de prédilection de la Plateforme Locale des Fournisseurs de l'Industrie Minière de Kédougou, (Plafomine). Avec le concours de l'Adepme, une délégation de cette structure fédérant des Pme de la région de Kédougou s'abreuve à la source Burkinabé pour accroître ses chances de se positionner comme partenaire privilégié des compagnies minières évoluant dans le secteur géo extractif.

Depuis lundi, une délégation des membres de la Plateforme Locale des Fournisseurs de l'Industrie Minière de Kédougou séjourne au pays des hommes intègres, histoire de s'imprégner des succès et faiblesses de leurs homologues Burkinabé de l'Alliance des Fournisseurs Burkinabé des Biens et services Miniers (Absm). « Notre intime conviction est et demeure que si l'on veut réellement profiter des opportunités économiques qu'offrent les mines, dieu sait qu'elles sont inestimables, c'est de développer une bonne politique de contenu local. Et comme notre pays est en passe de devenir un hub minier avec l'entrée en production en vue de 2 à 3 autres mines d'or, nous avons estimé nécessaire de maximiser les chances des Pme membres de Plafomine d'accéder aux marchés en termes de fourniture de biens et services, de formation et autres », a expliqué Alioune Badara Niang, le président de Plafomine.

Sous ce rapport, ajoutera-t-il, « il y a lieu de noter que le Burkina Faso capitalise une expérience en matière de fourniture de biens et services, expérience que nous voudrons bien mettre à profit ». Cette visite vient à point nommé car le dernier rapport publié par l'ITIE fait état de seulement 4% des montants générés par la fourniture des biens et services dans le secteur minier qui ont été captés par les Pme de la région de Kédougou, toute chose que celles-ci ont jugé dérisoire par rapport aux opportunités réelles.

C'est pourquoi, elles ont jugé nécessaire de fourbir leurs armes en termes de renforcement de leurs capacités techniques et financières tout comme leur mode d'organisation et leur stratégie d'intervention. Lundi et mardi, les membres de Plafomine ont échangé avec leurs homologues Burkinabé et ont envisagé de collaborer, même à l'échelle Uemoa. Ils ont visité quelques entreprises d'un champion national, Ouédraogo Seydou, qui a su bâtir sa fortune à travers plusieurs entreprises de BTP, de transport de produits pétroliers, de construction métallique et de location d'équipements miniers, et qui emploie plus de 100 personnes.

« Nous sommes renforcés dans nos convictions comme quoi il est bel et bien possible de réussir dans ce secteur si les pouvoirs publics centraux, les entreprises minières jouent le jeu en mettant à la disposition des Pme un fonds de garantie pour l'Etat, et en publiant à temps les plans de passation des marchés pour les entreprises minières comme le stipule la loi portant code minier», a laissé entendre El Hadj Boureyma Traoré, un membre influent de Plafomine.

Avec la Chambre des mines du Burkina Faso et de la compagnie minière IAMGOLD Essakane, les membres de Plafomine ont échangé sur les stratégies d'achat local, et ils se sont réjouis de voir Essakane « inonder » de milliards les entreprises officiant autour de la mine, après avoir investi dans le développement du capital humain. Ce voyage d'étude de Plafomine a été rendu possible avec le concours de l'Adepme dans le cadre d'un Fonds Fiduciaire d'Urgence (FFU) créé par l'Union Européenne pour venir en aide aux pays d'Afrique les plus fragiles et les plus affectés par la situation migratoire, et à travers le programme dénommé " Développer l'emploi au Sénégal ».

Pour rappel, Plafomine regroupe des Pme officiant dans la région de Kédougou, dans des domaines aussi divers et variés que la construction métallique, les BTP, les équipements miniers, le transport-logistique, la couture, la formation entre autres.