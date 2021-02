Congo-Brazzaville: Chan 2021 - Ibenge évoque l'élimination des Léopards en quart de finale

Sélectionneur des Léopards locaux de la RDC, Florent Ibenge est revenu sur l'élimination congolaise au Chan Cameroun 2021 émaillé par un scandale dû aux résultats fantaisistes des tests Covid-19 de la délégation congolaise.

Doubles vainqueurs du Championnat d'Afrique des nations en 2009 en Côte d'Ivoire et 2016 au Rwanda, les Léopards A' de la République démocratique du Congo (RDC) étaient très attendus à la 6e édition de cette compétition de la Confédération africaine de football réservée aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats locaux. Après un parcours élogieux en phases de poule, premiers avec 7 points devant les Diables Rouges du Congo Brazzaville, les Menas du Niger et les Chevaliers de la Méditerranée de Libye, les Fauves congolaises sont tombés en quart de finale, le 30 janvier 2021 au stade Japoma de Douala, face aux Lions indomptables du Cameroun qui évoluaient à la « maison ».

En effet, le Cameroun est le pays organisateur de cette édition 2021 décalée du Chan, à cause de la pandémie de Covid-19. Et ce fléau a été « dévastateur » ou plutôt un prétexte pour laminer les chances congolaises dans cette compétition. Après une nuit agitée entre les tests positifs de congolais et la contre-expertise exigée par la partie congolaise qui s'est avérée nécessaire, les Léopards ont au finish été battus par deux buts à un, malgré une domination nette dans l'entrejeu, 62 % de possession de balle dans l'ensemble du match. Le football est parfois cruel ainsi.

Lilepo Makabi ouvrait la marque à la 21e minute de la tête sur une remise de tête de Dark Kabango après un corner d'Amédée Masasi, avant un but égalisateur contestable de Yannick N'Djeng à la 29e minute après une poussette sur le gardien de but Matampi Vumi Ley. Le deuxième but camerounais qui a scellé le sort de la partie a été l'œuvre de Félix Oukine à la 41e minute d'une frappe déviée par le défenseur central congolais Idumba Fasika, trompant le gardien de but Matampi. C'est donc devant le pays organisateur que la RDC s'est heurtée. « Nous avons eu deux coups de massue, mais nous avons été dominateurs surtout en deuxième période et nous n'avons pas baissé les bras.

Ces coups du sort ont pesé dans la balance. Beaucoup de choses nous sont arrivées au cours de cette compétition qui feront en sorte que nous changions notre façon de nous préparer et éviter d'être surpris. Nous avons été diminués par cette Covid-19 qui nous a empêchés de travailler correctement. Nous n'allons pas faire de la politique, mais ce n'est pas beau ce qui s'est passé. C'est un mauvais côté, il n'y a pas d'éthique et pas d'équité», a déclaré le sélectionneur Florent Ibenge après le match.

Et à propos de ce flou entretenu autour des résultats positifs de tests Covid-19 de la délégation des Léopards, il a ajouté : « Les points négatifs, c'est ce que nous avons vécu ici. Ce n'est pas humain ce qu'on a fait. Je parle spécialement de mon cas. On m'a fait prendre des médicaments alors que je n'étais pas malade. Je ne souffrais pas de Covid-19. On m'a déclaré positif, et ce n'est pas normal. Et je ne suis pas le seul. Toute notre délégation a subi cela. J'ai des joueurs qui n'ont pas joué alors qu'ils n'étaient pas positifs à la Covid. Et je crois que ce n'est pas beau du tout et à la limite c'est criminel. Il fallait qu'on le dise. On est dans le football, c'est la joie, l'amitié, la fraternité, ce n'est pas tué les gens ».