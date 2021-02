Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le MAR invite les femmes de la Lékoumou à observer les gestes barrières

Le Mouvement action et renouveau (MAR), a effectué une tournée spéciale dans le département de la Lékoumou, pour sensibiliser les femmes aux dangers liés au coronavirus.

La délégation du MAR était conduite par la commissaire politique, Irène Marie Cécile Mboukou-kimbatsa. De Sibiti, chef-lieu du département, en passant par les districts de Komono, Bambama, Zanaga et Mayéyé, elle a mobilisé des femmes et donné les informations sur cette pandémie.

La commissaire politique du MAR a indiqué aux femmes que la Covid-19 n'était pas une utopie comme pensent les plus sceptiques, mais plutôt une réalité. La maladie existe au Congo, a-t-elle dit, expliquant que cette pandémie s'était déclarée pour la première fois à Wuhan, en Chine. Mme Mboukou-Kimbatsa a fait comprendre aux femmes de la Lékoumou la manière dont se manifeste le coronavirus.

« En tant que votre fille, sœur et mère, je suis venue attirer votre attention sur la pandémie du coronavirus. Faisons attention à cette maladie où que vous soyez car le coronavirus est réel et n'épargne personne. Dans les pays tel que le nôtre, le seul palliatif reste l'usage des mesures barrières. Vous êtes donc astreintes au port obligatoire du masque et au lavage régulier des mains... », a-t-elle déclaré.

En initiant la campagne de sensibilisation à la Covid-19, le MAR veut prévenir ses militantes de la maladie afin qu'elles soient capables d'accomplir leur devoir civique le 21 mars prochain lors du scrutin présidentiel.

« Depuis que la Covid-19 sévit au Congo, nous n'avions pas encore reçu des informations plus détaillées sur cette pandémie qui fait partie des maladies les plus virulentes et qui tuent massivement. Désormais, je prendrais des dispositions nécessaires dans l'application des gestions barrières », a confié Flore, une jeune femme vivant à Zanaga.