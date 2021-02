Sénégal: Faux policiers, gendarmes, médecins ou magistrats - Le diagnostic-remède des populations

Le récurrence du phénomène des faux policiers, gendarmes, douaniers... au Sénégal, avec ces derniers temps de faux agents des Forces de l'ordre qui importunent des populations aux heures de couvre-feu, s'explique par l'analphabétisme qui fait que la majorité de la population ne parvient même pas à reconnaître les tenues de ces corps habillés, l'accessibilité des treillis militaires à tous, la méconnaissance de ses droits et le non-respect de la loi. C'est la conviction de Sénégalais interrogés sur ce sujet.

Alors que lors du premier couvrefeu observé de mars à fin juin 2020 à la faveur de l'état d'urgence décrété dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, nombre de citoyens se plaignaient des bavures, violences et autres abus des Forces de l'ordre, voilà que la deuxième restriction dévoile des usurpateurs de fonction.

De faux agents des Forces de l'ordre, forts de la méconnaissance de la grande majorité des citoyens de leurs droits, de leur incapacité à dissocier un «homme de tenue» d'un homme en tenue, importunent des populations aux heures de couvre-feu. L'un des derniers cas en date a été enregistré à Yeumbeul où un homme en tenue, muni d'un coupe-coupe, a tranché la main d'un jeune qui le prenait pour un policier, le dimanche 31 janvier 2020.

Accusée dans cette affaire, le démenti de la Police, le lendemain lundi, soulignant que des gens agissent comme des policiers pendant le couvre-feu et que des initiatives sont prises pour traquer ces faux policiers, est révélateur. Des usurpateurs de fonction, faux policiers et gendarmes, de services à nouveaux, seraient en train de profiter de cette restriction, liée à l'état de catastrophe sanitaire motivée par la propagation de la Covid-19, pour semer le désordre et soutirer de l'argent à de pauvres citoyens. Selon des populations rencontrées, cela s'explique par le fait qu'au Sénégal, les gens ne connaissent pas leur droit, ne parviennent même pas à reconnaître la tenue d'un policier, d'un gendarme ou d'un douanier... par exemple. Ce qui fait qu'en cette période de pandémie de Covid-19, des personnes s'habillent en policier ou en gendarme et importunent la population majoritairement analphabète et qui ne peut pas non plus identifier un vrai policier ou gendarme du faux agent, à cause de la panique à la vue d'un homme de tenue ou en tenue.

DES TREILLIS MILITAIRES VENDUS PARTOUT ET ACCESSIBLES A TOUS

Pour Souleymane Badji, cela est facilité par le fait qu'au Sénégal, faute de loi ou de son non application, on vend des treillis (tenues militaires) partout et tout le monde peut en disposer. «Pour distinguer un homme de tenue, ici au Sénégal c'est plus difficile. Que ça soit un policier, un gendarme, un militaire, leurs tenues sont portées par tout le monde, mêmes les civiles. Je ne sais pas si c'est autorisé ou non ; mais tout le monde en porte et ce n'est pas normal. Si une personne voit quelqu'un qui est en tenue, il croit immédiatement que c'est un homme de tenue, alors que tel n'est pas toujours le cas. Il doit y avoir une loi qui dit que seul un homme de tenue doit porter une tenue conforme à son statut. Mais on voit que l'Etat n'est pas rigoureux sur ça. Ici au Sénégal, la loi n'existe que de nom et les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des pays où si tu n'es pas un homme de tenue, tu n'oses pas porter un treillis ou quelque chose comme ça. Mais ici au Sénégal on vend les tenues des militaires, des policiers et d'autres et les gens en achètent ; donc c'est difficile de distinguer un homme de tenue et un civil. C'est pourquoi on entend des faux policiers, médecins, gendarmes... Des fois même, ils arrivent à créer des badges, à l'image de l'insigne de la Police ou de la Gendarmerie. Ce sont des gens qui programment tout ; donc difficile de les distinguer, ce sont des malfaiteurs et ils le font pour se faire de l'argent dans le dos des gens, pour voler».

POUR L'EDUCATION ET L'ALPHABETISATION DES POPULATIONS ET LE RESPECT DE LA LOI

Abondant dans le même sens, Alassane Bâ, indexe, en plus de l'analphabétisme de la majorité de la population, le comportement des autorités qui sont les premiers à fouler au pied les règles. «Le pays qui crée beaucoup plus de loi au monde, c'est le Sénégal. Mais ces lois ne sont pas respectées et le non-respect vient d'en haut. Quand on filme, par exemple, un agent des Forces de l'ordre en train d'être corrompu, on lui donne de l'argent, que fait la Police ou la Gendarmerie ? Elle retourne vers la population pour chercher qui a filmé. Quand on filme un ministre qui est en train de se bagarrer avec des policiers, la loi s'applique. C'est ça la non application de la loi par des autorités elles mêmes dans ce pays. Et la majeure partie de la population est non informée, alphabète. Il faut reconnaître aussi que nous avons un déficit sur le plan éducationnel. Les gens qui ont fait l'école peuvent distinguer un policier, un gendarme et un militaire d'un faux. Ça se voit. Ceux qui ont dépassé le cycle primaire comprennent la différence entre les hommes de tenues au niveau des Armées. Ils savent distinguer les commandos des marins et autres».

Pour nos interlocuteurs, le droit doit s'exercer à tous les niveaux. «Le problème au Sénégal, c'est un problème de droit qui se pose à tous les niveau et on n'exerce pas le droit comme il faut. Il y a "deux poids, deux mesures". Mais ces gens-là, il faut les sanctionner. On a vu, en plein couvre-feu, un policier escorter des gens vers une villa où il y a un meurtre. Ces gens sont libres ! Et pourtant, il y avait de la drogue, il y a eu un meurtre, tout un cocktail explosif. Mais pourquoi ? Parce que c'est des fils de patrons, c'est tout... Nul n'est au-dessus des lois, même le président le connait. Mais le "deux poids, deux mesures" a duré dans ce pays-là», dénonce Alassane Bâ.

REACTIONS... REACTIONS...

ALASSANE SECK, SECRETAIRE EXECUTIF DE LA LIGUE SENEGALAISE DES DROITS HUMAINS (LSDH) : «On doit être vigilants et surtout éviter d'être dans la rue aux heures de couvre-feu... »

«Un citoyen normal doit pouvoir demander correctement à un agent de Police sa carte. S'il est en tenue, normalement, il y a le macaron de la Police qui apparaît. Sinon, c'est qu'il doit demander, s'il est en civile, c'est de présenter sa carte professionnelle et ça c'est élémentaire. Dans tous les cas, si la personne est en tenue, une tenue qui est sensée être la tenue normale, qui n'est pas une tenue suspecte, il pourrait ne pas demander de pièce parce que la tenue fait office de profession. Maintenant, s'il est en civile, il doit présenter sa carte automatiquement ; mais s'il ne le fait pas, le citoyen devrait demander lui-même la carte et le policier a le devoir de montrer sa carte. Et si l'homme de tenue refuse, bon c'est un autre débat. Mais, si c'est pour «raquetter» la personne, celle-ci ne devrait pas payer comme-ça sans reçu.

Cependant, s'il a fait une grosse faute, ils peuvent aller au poste de Police le plus proche. Il faut éviter de se faire prendre ; soit tu n'es pas en situation normale, tu as peur quelque part et là c'est moins facile. Il faut être observateur, bien regarder sa tenue, sa façon de faire et sa façon d'agir, être vigilant, ne pas être naïf. Et s'il y a des suspicions autour de sa personne, il faut demander sa pièce. Sinon vous demandez à aller au poste de Police afin de vous expliquer. On ne peut pas se battre avec quelqu'un dont on ne sait pas s'il est policier ou non. Même le policier, on lui a donné des directives pour qu'il présente sa carte professionnelle quand il est en civile ; ça s'est automatique.

Concernant l'usurpation de fonctions, ça s'est la société. Tout est possible dans ce monde, tout est mélangé, tout est confus. Il y a des gens qui peuvent profiter de ces occasions pour faire un peu le mauvais garçon, mais ça on ne peut l'expliquer que par des faits de société. Il y a toujours des bandits qui n'ont plus peut-être les moyens d'aller faire du banditisme, qui vont en profiter pour changer de stratégies. Mais voilà, c'est lié à la situation du monde ; ça existait bien avant. Tout le monde doit être bien vigilant et surtout éviter d'être dans la rue aux heures de couvre-feu c'est la solution la plus adéquate c'est l'attitude d'un citoyen normal».

ADAMA MBENGUE, PRÉSIDENT ACTION POUR LES DROITS HUMAINS ET L'AMITIÉ (ADHA) : «Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sensibiliser... maîtriser et connaître nos droits et obligations... »

«Par rapport à ses citoyens qui se prennent pour des hommes de tenue, les responsabilités sont partagés, que ça soit pour les citoyens lambda et les policiers. Pour les citoyens, on va dire que nous Sénégalais, nous ne connaissons pas nos droits et nos obligations. Et il faut dénoncer cela. L'autre responsabilité, de la part des hommes de tenue, c'est qu'il n'y a pas de standard spécifique par rapport à ses hommes de tenue. Je vais juste vous donnez des exemples : il n'y a pas de comportements spécifiques des hommes de tenue, contrairement au pays occidentaux où ils intègrent cette formation-là qui est lorsque vous arrêtez une personne, montrez d'abord votre carte. Et après avoir montré votre carte, vous lui dites l'objectif de son interpellation, etc.

Malheureusement, tel n'est pas le cas ici. Raison pour laquelle certaines personnes malintentionnées en profite pour trouver ces brèches et porter des tenues, se faire passer pour des policier ou douaniers, sans montrer sa carte. Vous savez, une personne malintentionnée, quel que soit alpha, même si vous respectez les normes, vous faites des actions, même si vous êtes professionnel, ses personnes-là feront tout pour essayer de contourner ou bien de voir des brèches. Et c'est à travers ces brèches qu'ils vont essayer de poser leur plan.

Maintenant ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sensibiliser, de continuer la sensibilisation, de montrer à ses citoyens, à nous Sénégalais que nous devons maîtriser et connaître nos droits et obligations. Donc, si nous connaissons nos droits et obligations, nous saurons comment un homme de tenue doit se comporter ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment mes droits sont violés ? Si je suis en face d'un homme de tenue, comment il doit se comporter etc. ? Comme je l'ai dit tantôt, il faudra beaucoup conscientiser. Il faudra que nous, acteurs de la société civile, surtout des défenseurs des droits humains, que nous essayons de tout faire pour conscientiser la population et leur dire que vos droits c'est tels, tels éléments et vos devoirs aussi. Si nous le faisons, il y aura moins de cas de d'usurpation.»