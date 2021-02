Afrique: CHAN ½ finale - Maroc VS Cameroun, duel de lions à Limbé

Dans le cadre des demi-finales du CHAN 2020, le Maroc affronte le Cameroun au stade de Limbé, ce mercredi 3 février 2021, à 19h GMT. Qui remportera ce face à face entre Lions de l'Atlas (Maroc) et Lions Indomptables (Cameroun) ?

Pour la première demi-finale de son histoire dans une phase finale d'un championnat d'Afrique des nations, le Cameroun affrontera le Maroc, ce mercredi 3 février 2021, au stade Omnisport de Limbé, à 19H GMT.

En effet, les Lions Indomptables du Cameroun, hôtes de cette 6e édition du CHAN, vont affronter les Lions de l'Atlas du Maroc, vainqueurs de ladite compétition en 2019, pour une place en finale. Un match qui s'annonce difficile à la vue des différents styles de football pratiqués par ces deux nations.

Maroc - Cameroun, opposition de styles

Les pays d'Afrique du Nord sont reconnus pour pratiquer un jeu technique, basé sur la construction de jeu, des passes courtes, une équipe en mouvement. Quant aux pays d'Afrique sub-saharienne, ils misent plus sur le physique et la capacité à aller au duel avec l'adversaire. Et, c'est bien à cette opposition technique contre physique, que nous assisterons ce mercredi 3 février 2021, du côté de Limbé.

En effet, le Maroc, totalisant 9 buts depuis le début de la compétition et ayant remporté la plus large victoire, 5 - 2 face à l'Ouganda en match de poule, se déplace à Limbé avec le statut d'équipe la plus prolifique de ce CHAN. De plus, l'entraineur de cette équipe marocaine, Houcine Ammouta, compte bien sur ses poulains pour "offrir au public du beau football", propos recueillis en conférence de presse, hier mardi 2 février 2021.

De son côté, le Cameroun compte 4 buts en 4 matchs, et manque un peu de créativité devant, avec un jeu plus direct, et une défense rigoureuse, qui n'a encaissé seulement que 2 petits buts.

Quelle équipe réussira-t-elle à imposer son style ?

Les joueurs clés

Le joueur marocain, Soufiane Rahimi, pensionnaire du Raja de Casablanca, est en train de faire forte sensation dans ce CHAN. Il a déjà inscrit 3 buts et est très influent dans le jeu de son équipe. Il subira forcément un traitement particulier de la part des milieux camerounais, qui ne font pas de cadeaux à leurs adversaires.

Chez les Lions Indomptables du Cameroun, la charnière défensive composée de l'excellent Charles Banga, et de ses coéquipiers, Pierre Matanda, S. Keuni et Abbo Hassana, sera la force de cette équipe.

Les points clés de ce match

Le Cameroun, pays organisateur de ce CHAN, a l'avantage de jouer devant son public, qui constitue son 12e homme.

Le Cameroun a réussi à éliminer en quart de finale la RDC, double vainqueur de ce championnat d'Afrique des nations.

Le Maroc est le tenant du titre, est considéré comme le favori pour remporter cette 6e édition.

Les deux équipes s'affrontent pour la première fois dans cette compétition.

Bonne chance aux deux espèces de Lions pour cette bataille à Limbé !