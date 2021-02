Nigeria: Vers la reprise de la Ligue féminine de football

Le championnat de football féminin du Nigéria va reprendre à partir du 10 février prochain, a annoncé Aisha Falode, la présidente de la NWFL.

Les activités du football dames du Nigérian reprennent leurs droits dès le 10 février prochain. Elles ont été arrêtées en raison du non-respect des protocoles préventifs de Covid-19 instaurés avant le début de la saison.

Au total, 14 clubs de la Ligue féminine de football sont en règle avec les protocoles préventifs de Covid-19 mis en place. Un nombre suffisant pour relancer le championnat. Aisha Falode donne le feu vert.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. La ligue reprendra le mercredi 10 février 2021 », a déclaré Aisha Falode dans des propos relayés par africafootunited.

« Nous n'attendrons plus personne, nous avons perdu cinq semaines de travail pour éviter la propagation de Covid-19 dans notre ligue d'élite et sauver la vie de nos joueuses et officiels », a ajouté la patronne de la NWFL.

Selon Aisha Falode, les tests et les résultats ont été soumis au secrétariat de la NWFL suite à une vérification approfondie.

« Bien qu'il y ait plusieurs tests positifs à partir des résultats, les clubs concernés ont reçu pour instruction de garder ces joueuses hors du camp de l'équipe et de les remplacer par d'autres joueurs qui ont été testés négatifs. Les clubs sont censés surveiller ces cas positifs et assurer un traitement et un isolement appropriés jusqu'à ce qu'ils aient un bilan de santé propre », a -t-elle conclu.