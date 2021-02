Afrique: Tirage tournoi UFOA à U17 - La Gambie et la Mauritanie au menu des «Lionceaux»

Près de trois mois après le tournoi des U-20 perdu à domicile face la Gambie, c'est autour de la sélection des moins de 17 ans d'aller à la conquête du ticket qualificatif de la CAN 2021. Ce sera à l'issue du tournoi UFOA A qui aura lieu à Thiès du 5 au 13 Février 2021. Le tirage qui a été effectué hier, mardi 2 février, place la sélection nationale U17 dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie. La poule B est composée de la Sierra Leone, la Guinée Bissau et du Mali. La Guinée et le Libéria sont suspendus.

Après le désistement de la Sierra Léone, le Sénégal sera l'hôte de l'organisation du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-africaines de Football A (UFOA A) des U17 qui aura lieu à Thiès du 5 au 13 Février 2021. Le tirage au sort de ces joutes sous-régionales a été effectué hier, mardi 2 février. Deux poules de 3 équipes ont été constituées pour ce tournoi de qualification.

La sélection nationale U17 est logée dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie. La poule B est composée de la Sierra Léone, de la Guinée Bissau et du Mali. Les deux premiers de chaque groupe se qualifiera pour les demi-finales.

Les finalistes du tournoi vont représenter la zone pour la phase finale de la Can U17 qui aura lieu au Maroc en mars prochain. Ce tournoi intervient près de trois après celui des U20 Lors de ce tournoi disputé à Thiès, sept pays dont le Sénégal y avaient participé. Mais ce sont les Scorpions U20 de la Gambie qui se sont finalement adjugés le trophée et ravir aux Lionceaux l'unique ticket pour la CAN 2021. Cette fois les poulains de l'entraîneur national Malick Daf vont donc essayer de vaincre cette malédiction qui poursuit depuis quelques années les sélections nationales avec une succession de finales perdues et surtout aux tirs au but.

Après une préparation engagée au centre Jules François Bocandé, l'équipe nationale des U17, sous la houlette de Malick Daf et de son adjoint Malick Diop avait croisé l'Algérie et le Maroc dans une double confrontation en amicale, à Alger et à Rabat. Les Lionceaux avaient remporté tous leurs quatre matchs.