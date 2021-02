Afrique de l'Ouest: Mali-Guinée - duel ouest-africain

La première demi-finale se dispute cet après-midi au stade de Japoma entre les Aigles et le Syli national.

Il sera 16h à Japoma ce jour, quand sera donné le coup d'envoi de la première demi-finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2020. L'affiche oppose le Mali à la Guinée. Les deux adversaires ont en commun le fait d'avoir terminé à la première place de leurs groupes. Dans le groupe A, le Mali a obtenu sept points après deux victoires et un match nul. Pour un total de trois buts inscrits et un encaissé. Tandis que dans le groupe D, la Guinée comptait cinq points pour une victoire et deux nuls. Toutefois, elle a fait preuve d'une attaque prolifique avec six buts marqués. Et elle en a encaissé trois.

Statistiquement, le Mali a un léger avantage sur son adversaire, au regard des résultats. Sauf que les Aigles ont montré une certaine fragilité en quarts de finale. C'est à l'issue des tirs au but qu'ils ont finalement obtenu leur qualification, sans avoir inscrit le moindre but en 120 minutes. Mais l'équipe du coach Nouhoum Diané a montré qu'elle disposait de suffisamment d'individualités capables faire la différence à tout moment. L'équipe a en tout cas reçu le soutien du président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, venu encourager les joueurs à leur hôtel.

La Guinée, l'autre protagoniste, arrivera avec un avantage psychologique. Non seulement elle s'est qualifiée au terme des 90 minutes. Mais en plus, l'équipe peut compter sur son artificier, Morlaye Sylla, auteur de l'unique but du quart de finale contre le Rwanda. Celui-ci avait manqué le dernier match de poule après deux cartons jaunes.

De la confrontation de cet après-midi sortira le finaliste de cette compétition ; au pire l'un des adversaires du match de classement de samedi. Le Mali fait un come-back fulgurant après avoir manqué le rendez-vous de la précédente édition en 2018 au Maroc. La Guinée, elle, avait été éliminée en phase de poule. Elle n'aura donc pas à rougir de la performance réalisée jusqu'ici.