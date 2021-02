Maroc: La tenue de l'AG de l'OMT à Marrakech témoigne du leadership du Royaume (SG)

Rabat — La tenue de la 24ème session de l'Assemblée Générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) en octobre prochain à Marrakech témoigne du leadership du Maroc, a affirmé, mercredi à Rabat, le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, en visite officielle au Royaume.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue d'une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le responsable onusien a souligné que sa visite est une occasion de discuter avec le gouvernement du Maroc de l'avenir du tourisme dans le pays et des préparatifs pour l'été 2021.

Il s'agit d'un nouveau départ, a-t-il poursuivi, réitérant le soutien de l'OMT en faveur du Maroc surtout en ces temps très difficiles, avec le lancement de projets intéressants, tout en accordant une attention particulière à l'éducation/formation.

Il a de même souligné la nécessité de soutenir le secteur privé qui a le plus souffert des graves répercussions de la pandémie, mettant l'accent sur la nécessité d'accompagner les startups. "Nous croyons vraiment que le Maroc a d'énormes talents et que les entrepreneurs et les startups locaux doivent être accompagnés pour développer et même exporter leurs idées", a-t-il dit.

M. Pololikashvili a en outre relevé que Marrakech va abriter la première Assemblée générale de l'OMT après les confinements imposés de par le monde, ajoutant qu'elle sera l'occasion de réunir nombre de ministres venant du monde entier et de discuter de l'avenir du tourisme.

Il est difficile de prévoir la reprise du secteur, mais tout dépend de l'ouverture des frontières et de la levée des restrictions, a-t-il dit, espérant qu'"en octobre prochain nous aurons une image plus claire du processus de vaccination déjà entamé dans un certain nombre de pays pour ensuite planifier notre avenir et l'avenir du tourisme".

Le tourisme mondial a perdu 1.300 milliards de dollars en 2020, selon l'OMT. Ce chiffre représente "plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009", et correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019.

"2020 aura été la pire année de l'histoire du tourisme avec 1 milliard d'arrivées internationales en moins par rapport à 2019", estime l'agence onusienne basée à Madrid.