Maroc: Région de l'Oriental - Plus de 1.300 stations fixes et points mobiles de vaccination contre la Covid-19

Oujda — Quelque 1.338 stations fixes et points mobiles de vaccination seront mobilisés au niveau de la région de l'Oriental dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19), lancée jeudi dernier par SM le Roi Mohammed VI.

Des données de la Direction régionale de la Santé de l'Oriental montrent que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement des différentes phases de cette vaste opération de vaccination anti-Covid-19 dans cette région du Royaume.

L'accent est mis dans ce sens sur le strict respect aussi bien des priorités établies par le ministère de la Santé concernant la première phase de la campagne, que des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes afin d'endiguer la propagation du virus (port du masque, distanciation physique, ... ).

Le nombre total des citoyens concernés dans la région de l'Oriental par cette vaste campagne de vaccination contre le coronavirus, dont la première phase se déroule dans les meilleures conditions avec une grande affluence de la population cible, est estimé à 1.382.888 personnes, précise la même source.

Et d'ajouter que 210 stations fixes, 1.128 points mobiles et 474 équipes de vaccination seront mobilisés tout au long de cette opération sur l'ensemble du territoire de la région, composé d'une préfecture et sept provinces.

Ainsi, les 210 stations fixes de vaccination seront réparties entre la préfecture d'Oujda-Angad (34), et les provinces de Berkane (19), Figuig (23), Nador (37), Driouch (28), Taourirt (17), Guercif (35) et Jerada (17).

Quant aux points mobiles, dédiés en grand nombre au monde rural, ils seront déployés au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad (160), Berkane (73), Figuig (198), Nador (110), Driouch (199), Taourirt (231), Guercif (148) et Jerada (09).

A rappeler que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 cible dans sa première phase les personnels de première ligne, en l'occurrence, les professionnels de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi que les personnes âgées et les personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l'élargir au reste de la population.

Cette campagne se déroulera ainsi de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l'ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de plus de 17 ans.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l'ensemble des citoyens, l'objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale.