Cote d'Ivoire: Covid-19 en milieu scolaire - La Ministre Kandia Camara annonce la reprise de la sensibilisation "zero cas"

La campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour lutter contre la COVID-19 est relancée. Cette fois avec pour objectif, zéro cas et briser la chaîne de contamination.

C'est le sens de l'action menée par la Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Madame Kandia Camara qui a rencontré les acteurs de l'école, par visioconférence tenue le mardi 02 février 2021, à son Cabinet ministériel sis à Abidjan Plateau.

Madame Kandia Camara a, pour ce faire, donné des instructions à tous ses collaborateurs. Aux gestionnaires de l'école, elle leur a demandé de veiller à la mise en place d'un dispositif de lavage des mains fonctionnel, de suivre le lavage régulier des mains ou l'application de gel-mains hydro alcooliques par les apprenants et les personnels. Veiller au port correct du masque de protection, veiller au respect, si possible, de la distanciation physique, et à la mise en place et à l'animation des Comités et cellules de Veille COVID-19.

Aux parents d'élèves, Kandia Camara les exhorte, d'une part, à l'approvisionnement de façon régulière, des enfants en masques de protection et en flacon de gel-mains, d'autre part, à poursuivre l'application des mesures barrières à domicile.

Quant aux élèves, elle leur demande de s'approprier les pratiques d'hygiène individuelles et collectives, notamment se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou appliquer un gel-mains.

Les partenaires techniques et financiers n'ont pas été oubliés par la ministre de l'Education nationale. Qui les invite à apporter leur soutien à cette initiative. « Votre soutien multiforme a été d'un apport précieux dans l'atteinte des résultats encourageants engrangés par le pays. Face à la résurgence des cas, votre accompagnement est plus que nécessaire », a-t-elle souhaité.

Cet appel de Kandia Camara en l'endroit des partenaires de l'école a eu un écho favorable. Vu que l'UNICEF par la voix de son représentant en Côte d'Ivoire a confirmé son soutien à accompagner cette campagne de sensibilisation. « Vous pouvez compter sur nous », a assuré Marc Vincent.

La représentation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et celle de l'OMS en ont fait de même. Tous sont prêts à soutenir et à accompagner Kandia Camara dans cette initiative.

Pour terminer, la ministre Kandia Camara s'est dit engagée et déterminée pour que son département participe à l'élimination de la pandémie en Côte d'ivoire. « Je suis engagée et déterminée à faire en sorte que mon département ministériel puisse jouer sa partition dans l'élan national pour la maîtrise de la pandémie à Coronavirus », a-t-elle déclaré.

Pour y parvenir, elle a exhorté chaque acteur de l'école à plus vigilance, de responsabilité, de discipline et de civisme. « La contribution de chacun et de tous, dans une synergie d'action, est le gage du succès futur face à cet autre défi qui nous est imposé par la COVID-19 », a lancé la ministre Kandia Camara.