Cote d'Ivoire: Création d'emplois - AfricaWorks approfondit son soutien à l'innovation en Afrique

AfricaWorks approfondit son soutien à l'innovation en Afrique par son accord de partenariat avec les espaces africains de Seedstars à Abidjan, au Caire et à Dar es Salaam.

AfricaWorks est un fournisseur d'espaces de travail flexibles panafricains, unique en son genre et engagé à soutenir le plein potentiel africain.

Avec des espaces à Abidjan, Accra, Le Cap, Dakar, Lagos et Nairobi, il continue de s'étendre sur le continent, soutenu par le développement de centres d'affaires mondiaux axés sur l'Afrique, à Dubaï, Londres et Paris.

L'intégration des espaces Seedstars à la plateforme AfricaWorks permet ainsi aux entrepreneurs de l'ensemble du réseau d'accéder à des programmes entrepreneuriaux et de formation de premier ordre. Et également leur ouvrir des opportunités sur mesure à travers l'Afrique entière en plus de donner aux entrepreneurs talentueux et aux membres d'AfricaWorks un meilleur accès à des services dédiés. Et aussi à une meilleure visibilité leur permettant de convertir leurs projets en création d'emplois et en valeur partagée pour le continent.