Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - 200 millions de FCFA de matériels distribués aux districts sanitaires

A l'effet de booster les performances d'un certain nombre de districts sanitaires dans la prise en charge du paludisme, le gouvernement et son partenaire, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme, ont remis le 2 février 2021 à l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro, du matériel informatique et des équipements d'une valeur totale de 200 millions de FCfa.

Les kits informatiques sont destinés aux districts sanitaires sites sentinelles. Ces kits sont accompagnés de prestations périodiques constituées d'abonnement téléphonique avec option flotte, de connexion internet et de fournitures de bureaux. L'ensemble de ce matériel a été financé à hauteur de 50 millions de FCfa, par le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le Sida.

En ce qui concerne les équipements, ils sont composés de 100 microscopes et de 145.000 lames. Ils ont été remis à 66 districts sanitaires par l'État de Côte d'Ivoire, pour un investissement de 150 millions de FCfa.

Professeur Samba Mamadou, directeur général de la santé, qui a distribué les kits aux différents directeurs régionaux et départementaux de santé, a relevé que grâce à la politique de la gratuité ciblée initié par le gouvernement, dans le cadre du programme social, la Côte d'Ivoire a réduit de 50%, son taux de mortalité lié au paludisme, ces 3 dernières années. Aux responsables de la santé en région, il les a engagés à maintenir cette dynamique afin que ce taux soit davantage plus bas. " vous devez surtout veiller à ce que la gratuité soit effective partout ", a-t-il instruit.

Samba Mamadou a également insisté sur la transcription des données et leur fiabilité dans les rapports qui sont faits et remontés par les directeurs régionaux et départementaux. Ces rapports, a-t-il précisé, sont suivis non seulement par les partenaires, mais aussi et surtout par le gouvernement. Car ils constituent de véritables outils de planification et d'aide à la décision, pour une prise en charge sanitaire efficace des populations.

Après avoir exprimé sa gratitude au ministère de tutelle pour ses efforts constants visant à l'amélioration des conditions de travail et des performances dans la prise en charge des populations, Michel Miézan Egnankou, directeur régional de la santé du Bélier, s'est dit convaincu que ces dons permettront d'accroître l'efficacité des personnels de santé des différents districts sanitaires bénéficiaires.

Notons que Coulibaly Yaya, secrétaire général 1 de la préfecture de Yamoussoukro, a présidé cette cérémonie de distribution de matériels et d'équipements aux districts sanitaires.