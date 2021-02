Cote d'Ivoire: Apprentissage des métiers de la mer et de l'industrie - Mamadou Touré aux côtés de 500 jeunes en formation à l'Arstm

Deux mois après la signature de convention entre l'Agence emploi jeunes (Aej) et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) portant sur la formation de 500 jeunes aux métiers de la mer et de l'industrie, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, s'est rendu, mardi, dans l'établissement à Yopougon pour s'imprégner des conditions d'apprentissage des bénéficiaires.

Mamadou Touré a dit être venu exprimer ses encouragements aux jeunes apprenants qui entament une formation d'au moins six mois dans 15 filières qui débouchent sur des emplois en mer et dans l'industrie. Il a indiqué que ce programme est au cœur de la politique gouvernementale d'autonomisation de la jeunesse ivoirienne. « Nous sommes déjà en prospection dans des entreprises afin que bon nombre d'entre vous aient des contrats d'embauche au terme de la formation. Pour ceux qui voudront se lancer dans l'auto-emploi, soyez assurés que des dispositions sont prises avec l'Agence emploi jeunes pour vous accompagner et vous aider à créer votre entreprise », a promis l'autorité ministérielle.

Mamadou Touré a appelé les 500 apprenants à être des ambassadeurs de ce programme de formation afin de permettre à d'autres promotions de l'intégrer. « L'État de Côte d'Ivoire vous suit. Donnez le meilleur de vous-mêmes », a-t-il conseillé.

Le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, Karim Coulibaly, s'est félicité du bon démarrage du programme de formation aux métiers de la mer et de l'industrie. Il a fait savoir qu'il y a eu 8040 demandes de formation pour 500 places. Les apprenants sont formés, entre autres, aux métiers de chaudronnier, tuyauteur, scaphandrier, cariste, électromécanicien, froid, et gestionnaire de stock magasin.