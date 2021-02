Algérie: Importance du rôle des plombiers dans la prévention contre les dangers de fuite du gaz

Ain Temouchent — Les participants à une journée de sensibilisation pour la prévention contre les dangers d'asphyxie au monoxyde de carbone, organisée mercredi à Ain Temouchent par les services de la protection civile, ont mis en exergue l'importance du rôle des plombiers respectant les normes de sécurité pendant l'installation des appareils de gaz.

Le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile (DGPC), le colonel Farouk Achour a déclaré que les stagiaires en plomberie, futurs professionnels dans le domaine de l'installation de réseaux de gaz et d'appareils de chauffage et de chauffe-eau, ont un rôle important dans la prévention contre les risques d'asphyxie, partant de la formation technique qu'ils acquièrent.

Au passage, le même intervenant n'a pas exclu la responsabilité du bénéficiaire de tels travaux et son engagement à respecter les consignes de sécurité qui lui sont prodiguées.

Pour sa part, le chef de la cellule d'information et de communication à la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui a estimé que les plombiers sont le principal maillon de prévention et de sensibilisation contre le danger d'asphyxie, car c'est eux qui se chargent des tâches d'installation d'appareils de chauffage et de chauffe-eau, en plus de conseiller au citoyen la façon de choisir les appareils adéquats et le lieu d'installation, ainsi que la manière d'entretien et de contrôle.

Le capitaine Bernaoui a indiqué que les accidents des fuites du gaz, enregistrés à travers le pays l'année dernière, ont fait 126 morts, signalant le sauvetage et le secours de 2.000 personnes ayant fait l'objet d'asphyxie au monoxyde de carbone.

Pas moins de 36 décès ont été enregistrés au cours du mois de janvier dernier où 731 personnes ont été secourues dans des accidents qui pourraient être évités si les règles de la bonne aération et les normes de sécurité dans l'installation du réseau de gaz eet des appareils étaient respectées, a-t-il ajouté.

Cette journée de sensibilisation, organisée à l'Institut national de la formation professionnelle "Ouadah Benaouda" à Ain Temouchent, a enregistré la participation d'une centaine de stagiaires dans le domaine de la plomberie, qui ont reçu un ensemble d'instructions et de directives principalement liées à leur spécialité et suivi un exercice sur l'assistance à une personne asphyxiée au gaz monoxyde de carbone.