Algérie: Mines - 76 projets pour l'élaboration de la carte des ressources nationales

Alger — L'Agence du Service Géologique de l'Algérie (ASGA), sous tutelle du ministère des Mines, a engagé 76 projets pour l'année 2021 dans le cadre de l'élaboration de la carte des ressources minières du pays, a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

L'ASGA a engagé, pour l'année en cours, un programme de soixante-seize (76) projets techniques dont quarante-trois (43) en cartographie géologique nord et sud, dix-neuf (19) en géo-information et dix-sept (17) en ressources minérales, précise la même source.

Parmi ces projets techniques, certains sont pluriannuels et prennent en charge les levés cartographiques de plusieurs feuilles géologiques dont celles à l'échelle du 1/200.000 du Hoggar oriental (Tiririne, Tadoumet et In Takelkeba) ainsi que la recherche des ressources minérales dans la partie centrale et occidentale du Hoggar connu pour son potentiel en ressources minérales.

Concernant la cartographie géologique à l'échelle 1/500 000 du pays, un programme pluriannuel est lancé pour actualiser la carte géologique existante, en faisant appel aux compétences scientifiques nationales et en utilisant des moyens techniques modernes d'analyse et de prospective (télédétection, bases de données, systèmes d'information géographiques, etc ), selon le communiqué.

Lire aussi : Une réunion intersectorielle sur la Géothermie dans le modèle énergétique

Pour rappel, l'ASGA est chargée de la gestion de l'infrastructure géologique notamment en matière d'acquisition, de validation, de conservation et de restitution des connaissances géologiques de base relatives à la géologie du pays.

A noter que ce programme entre dans le cadre de la relance du secteur des mines et conformément au plan d'action de développement du secteur. Ainsi, différents projets entrent dans la nouvelle stratégie initiée par les pouvoirs publics afin d'actualiser l'inventaire des ressources minérales du Pays qui servira à l'élaboration de la carte des ressources minérales, souligne la même source.