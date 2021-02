Algérie: Connecter l'Université à son environnement socio-économique pour l'employabilité des diplômés

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a mis l'accent, mardi à Alger, sur l'importance de connecter l'université à son environnement socio-économique pour multiplier les opportunités d'employabilité des diplômés universitaires.

S'exprimant à l'occasion de la signature d'une convention de coopération entre son secteur et le ministère de la Poste et des Télécommunications, en présence du ministre de ce secteur, Brahim Boumzar, M. Benziane a mis en avant l'importance de "renforcer davantage l'ouverture de l'université à l'environnement socio-économique à travers l'intensification des contrats de partenariat et la diffusion de la culture entrepreneuriale en milieu universitaire, ainsi que l'accompagnement des étudiants pour créer des startup et les inciter à l'innovation".

M.Benziane a également relevé l'importance d'"adapter l'arsenal législatif aux évolutions de l'heure pour se diriger vers des perspectives prometteuses dans le changement de la cartographie de la formation".

M.Benziane a également mis en exergue les domaines de coopération "étroite" entre les deux secteurs ayant donné lieu à la réalisation de 38 opération de numérisation sur un total de 47 enregistrées ce qui a permis la numérisation de plusieurs procédures et opérations dont l'inscription en ligne au baccalauréat et le paiement électronique des frais d'inscription, outre la mise en place de plateformes pour le recrutement et la promotion des professeurs chercheurs.

Selon le ministre, ce partenariat permettra au secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'accéder à une nouvelle ère qui aura des retombées positives sur le changement de comportement des professeurs, des chercheurs, des étudiants et des fonctionnaires (...) Le partenariat permettra également l'entrée dans une phase de numérisation, l'acquisition d'une nouvelle culture et de nouvelles valeurs, l'ancrage des bonnes pratiques et l'accès à la modernisation".

Rappelant les domaines de coopération entre les deux ministères, notamment en ce qui concerne l'enseignement à distance particulièrement lors de la période de confinement imposé par la pandémie du covid-19, le ministre a insisté sur l'importance de "l'évaluation permanente" de cette coopération visant à répondre aux nouvelles réalisations dans les domaines scientifique et économique induites par les développements technologiques.