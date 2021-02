Algérie: La noble mission de la DGSN au service de la Nation et du citoyen mise en exergue

Ghardaia — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a mis en exergue mardi à Ghardaia la noble mission de la DGSN au service de la Nation et du citoyen, conformément aux lois de la République.

S'exprimant devant les éléments de la sureté de Ghardaïa, le DGSN a appelé à redoubler d'efforts, notamment en cette période qui requiert davantage de sacrifices, pour assurer la quiétude, la sécurité et l'éradication de la criminalité.

Il a également exhorté les éléments de la Sûreté nationale "à veiller à l'application stricte de la loi et à contribuer efficacement à l'effort de lutte contre la criminalité et la préservation de la sécurité des citoyens, en s'appuyant aussi sur une approche de communication et de sensibilisation efficiente.

En inspectant le chantier de réalisation de l'Unité républicaine de sécurité d'Oued-Nechou (10 km au nord/est de Ghardaïa), M.Ounissi a insisté sur le respect des délais et la cadence des travaux pour mettre en fonction cette structure sécuritaire et renforcer la sécurité des biens et des personnes dans ce site urbain créé en 2009 suite aux inondations qu'a connues Ghardaia en 2008.

Selon les explications fournies par les responsables de communication de la sureté de Ghardaia, la wilaya compte huit sûretés de daïras et 6 sûretés urbaines (3 à Ghardaia et 3 à Berriane), soit une couverture d'un policier pour 246 habitants.

Quatre sûretés urbaines seront créées prochainement pour permettre de renforcer la sécurité des biens et des personnes dans la wilaya, a-t-on également fait savoir.

Au terme de sa visite de travail d'une journée dans la wilaya, le DGSN s'est rendu à Berriane (45 km au nord de Ghardaia) pour s'enquérir des conditions de travail des éléments de la sureté exerçant au niveau cette ville.

La visite de travail effectuée par M.Khelifa Ounissi, en compagnie de cadres centraux de la DGSN, intervient dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des citoyens en matière de protection des biens et des personnes, a affirmé le commissaire divisionnaire Amar Laroum, chargé de la communication à la DGSN.

Elle vise aussi, a-t-il ajouté, le renforcement de la couverture sécuritaire et l'action de proximité en direction du citoyen et la prise en charge de ses préoccupations sécuritaires, la consolidation de la sécurité au sein de la société et la protection des biens.