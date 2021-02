Algérie: Algérie-Ukraine - Les opportunités de partenariats commercial et industriel à l'ordre du jour à Ghardaia

Ghardaia — Les opportunités de partenariat commercial et industriel entre hommes d'affaires algériens et ukrainiens ont été au centre d'une visite effectuée mercredi par l'ambassadeur plénipotentiaire d'Ukraine à Alger, Maksym Sobh, à la Chambre de commerce et de l'industrie du M'zab à Ghardaia (600 km Sud d'Alger).

La rencontre a permis de passer en revue les possibilités de coopération et de partenariat entre hommes d'affaire et opérateurs économiques de la région de Ghardaïa et les Ukrainiens dans différents domaines, selon le directeur de la CCI-M'zab, Mustapha Nedjar.

Le chef de la représentation diplomatique ukrainienne à Alger a exposé les potentialités de son pays et a exprimé son souhait de voir la coopération algéro-ukrainienne "s'intensifier et se diversifier".

Lors de cette visite dans la vallée du M'zab, l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie, Maksym Sobh, s'est entretenu avec le wali de Ghardaia, Boualem Amrani, sur les possibilités de coopération et d'échanges entre les hommes d'affaires algériens et ukrainiens.

Auparavant le diplomate s'est rendu à l'université de Ghardaia où il s'est entretenu avec les responsables de cette institution universitaire.

Le diplomate ukrainien a également visité des sites touristiques classés "patrimoine universel" de la vallée du M'zab, particulièrement la place du Souk de Ghardaia où il a admiré le génie architectural.