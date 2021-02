Algérie: Alger - Engouement pour les espaces de loisirs au 1er jour de leur réouverture

Alger — Une grande affluence des citoyens a été enregistrée, mercredi, dans la Promenade des Sablettes, le Jardin d'Essai d'El Hamma et la forêt du 5 Juillet à Ben Aknoun et autres espaces de loisirs à Alger, au premier jour de l'entrée en vigueur de la décision wilayale relative au réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile et la réouverture des espaces de détente avec l'application du protocole sanitaire contre la propagation du COVID-19, a-t-on constaté.

Lors d'une tournée de l'APS dans plusieurs lieux de loisirs à Alger, un grand engouement de visiteurs a été constaté aux premières heures matinales du premier jour de l'entrée en vigueur de la décision wilayale relative au réaménagement des horaires du couvre-feu (22h - 5h), avec un protocole sanitaire strict contre la pandémie du coronavirus imposé notamment au niveau des Sablettes et du Jardin d'Essai d'El Hamma.

Le Directeur général de l'Office des parcs des sports et de loisirs d'Alger (OPLA), Lyes Gamgani a précisé à l'APS que la Promenade des Sablettes a connu depuis les premières heures de l'application de la décision de sa réouverture, l'arrivée d'un grand nombre de citoyens et de familles accompagnées de leurs enfants en quête de relaxation et de repos notamment en cette période coïncidant avec les vacances d'hiver.

Une présence remarquable des familles a été constatée dans les forêts de Ben Aknoun et de la Prise d'Eaux d'El Harrach, où les mesures de prévention anti-covid ont été respectées par les visiteurs, a ajouté le directeur de l'OPLA.

Par souci de préserver la sécurité des visiteurs, les horaires d'ouverture et de fermeture des Sablettes et autres sites qui en relèvent ont été fixées de 06:00 jusqu'à 21:00, de manière à permettre à tous les citoyens de rentrer chez eux avant le couvre-feu fixé à 22:00 par la wilaya d'Alger et d'éviter l'encombrement au niveau des axes de sortie de ces sites, a-t-il ajouté.

Le même responsable a rappelé que la direction du jardin d'essai d'El Hamma, qui avait insisté sur l'impératif respect des gestes barrières par les visiteurs, a mis en place un protocole sanitaire au service des visiteurs consistant à intensifier les opérations de désinfection et à veiller au contrôle du respect des citoyens des gestes barrières (port de bavettes et distanciation physique) afin de préserver leur sécurité et leur santé.

La direction du jardin d'El Hamma a procédé, en outre, à la prise de température des visiteurs au niveau des deux entrées principales (rue Hassiba Ben Bouali et rue Mohamed Belouizdad), outre le déploiement des agents qui devront veiller au respect des instructions sanitaires, notamment le port de bavette, le respect du couvert végétale et la distanciation physique, a-t-il précisé.

Par ailleurs, un père de famille accompagné de sa petite famille a mis en avant la décision de l'ouverture des espaces de divertissement en concomitance avec les vacances de l'hiver et ce après 3 mois de fermeture.

De son côté, une quadragénaire activant dans le domaine éducatif a fait savoir qu'elle partageait, avec un cœur joie, des bons moments avec sa famille à la promenade des Sabelettes après une longue période de confinement, ajoutant que l'espace disposait de brigades de police et de Protection civile ce qui est rassurant pour pouvoir passer du temps loin de toutes les pressions psychologiques dues à la peur de la contagion au covid-19.

Pour sa part, Mourad, un retraité résidant à El Madania, a salué la décision de la réouverture de la promenade des Sabelettes, précisant que cet espace accueillait des visiteurs de 48 wilayas.