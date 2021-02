Ile Maurice: Polémique autour de ses propos - Les excuses du représentant de l'OMS...

Dans une lettre adressée hier, mardi 2 février, au leader de l'opposition, le docteur Laurent Musango, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a tenu à présenter ses excuses.

Une fois de plus, il s'est expliqué, précisant qu'il ne voulait à aucun moment cibler l'opposition politique mais bien ceux qui sont contre la vaccination. «I would like to reassure you that I intended to speak only about people who oppose the inoculation of the Covid-19 vaccine, as in the past WHO (World Health Organisation) has experienced resistance to vaccination campaigns in several African Countries. I was not making any kind of reference whatsoever to opposition political parties.»

À la suite de cette lettre, Patrick Assirvaden, le président du Parti travailliste, qui a été le premier à s'indigner contre les propos tenus par Laurent Musango, a précisé qu'il ne demandera pas à l'OMS de remplacer son représentant. «Puisqu'il a présenté ses excuses, je ne pense pas que nous (NdlR, l'opposition) devons aller plus loin dans les démarches pour le remplacer. Mais le docteur Musango doit comprendre que nous allons le surveiller lors de ses prochaines déclarations afin que cela ne se répète pas.»