Ile Maurice: Il n'y avait aucune raison pour que Fakhoo meure, dit le Dr Modun

Le docteur Ramesh Modun est un neurochirurgien qui a opéré beaucoup de blessés par balle. Et il leur a sauvé la vie.

Il ne comprend pas comment une personne, qui a pu conduire sa voiture pour se rendre au poste de police et ensuite à l'hôpital où son état était jugé stable, puisse décéder quelques heures plus tard.

Pour ce spécialiste, qui a soigné en Angleterre des soldats blessés par balle en Irlande du Nord ou encore en Irak, normalement si une personne n'est pas morte sur le coup après avoir reçu une balle dans le cou, elle aurait pu être sauvée. D'autant plus, nous dit-il, que le patient, en l'occurrence Manan Fakhoo - puisqu'il s'agit de lui - ne présentait aucune perturbation neurologique puisqu'il a conduit sa voiture sur une longue distance sans faire d'accident ; et les policiers ainsi que les médecins urgentistes de l'hôpital ont vu un homme, certes blessé, mais qui n'était ni inconscient, ni dans un état comateux ou dans tout autre état anormal.

«Si c'était un homme conscient et normal, l'impact de la balle ou des balles n'était pas aussi sévère», explique-t-il. Question dès lors : comment Manan Fakhoo est-il décédé ? «J'aimerais bien le savoir ! D'ailleurs, quelle est la cause officielle de son décès ?» se demande-t-il. Le spécialiste ne se contente pas de l'explication du décès causé par un coup de feu au cou. «Qu'on nous dise si Manan Fakhoo est mort d'une hémorragie, d'un infarctus du myocarde ou d'une septicémie. Voilà la cause médicale de la mort. Et c'est ce qui manque», martèle-t-il.

Nous avons donc posé une autre question au Dr Modun : une intervention chirurgicale était-elle dangereuse vu que la balle était logée dans le cou ? «Vu que le patient était conscient et son état jugé stable, je ne vois aucune raison pour ne pas faire l'intervention chirurgicale. J'ai personnellement retiré des balles dans des parties du corps plus sensibles que le cou.» Le neurochirurgien ne veut pas s'avancer sur la cause réelle du décès sans prendre connaissance du rapport officiel d'autopsie, y compris celui du Dr Satish Boolell.

Justement, selon nos informations, la famille de Manan Fakhoo pourrait contacter le Dr Boolell pour obtenir son rapport après qu'il a assisté à l'autopsie pratiquée par le Dr Gungadin, médecin légiste de la police.

En attendant, un autre médecin qui a voulu garder l'anonymat va plus loin. «Qui a pris la décision de ne pas extraire la balle du cou de Manan Fakhoo ?» argumente-t-il. «Est-ce un spécialiste ORL (ENT), un neurochirurgien, le médecin responsable du cas de Fakhoo, la famille de ce dernier ou alors quelqu'un qui n'a rien à faire avec la médecine ?» Ces questions deviennent de plus en plus pertinentes après la révélation ou plutôt l'explication de Me Roshi Bhadain dimanche au rassemblement de La Louise.

Pour ce dernier, l'arrestation des deux cousins Antish Gowry et Nitish Yerukanaidoo n'aurait rien à voir pour le moment avec le meurtre de Manan Fakhoo. Ces deux jeunes ont un parfait alibi et cela pourrait être vérifié par les images des caméras de Safe City à Saint-Pierre, à condition qu'elles aient été consultées ou qu'elles existent toujours, avait dit en substance le leader du Reform Party.

Leur arrestation en fait ferait suite à la vue d'images d'autres caméras de la même Safe City, celles de Grand-Baie, qui elles marchent très bien. Ces images auraient démontré qu'un des deux cousins aurait foncé avec sa voiture sur la bande à Manan Fakoo qui agressait ces deux cousins. À Grand-Baie, pas à Beau-Bassin. La police a-t-elle laissé ou fait croire que ces deux cousins ont été arrêtés pour le meurtre de Manan Fakhoo ? De plus, de troublantes circonstances entourent le décès de ce dernier à l'hôpital Victoria...