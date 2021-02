Angola: Le pays envisage une meilleure qualité dans les télécommunications

Luanda — Le président du conseil d'administration (PCA) d'Inacom, Alé Fernandes, a déclaré espérer une meilleure qualité sur le marché des télécommunications en Angola avec l'entrée de l'opérateur Africell.

Il prévoit une concurrence accrue dans le secteur, avec plus d'innovations technologiques, des produits et des services de qualité et de meilleurs prix au profit des citoyens et de l'économie nationale.

Pour le patron d'Inacom, avec l'arrivée du quatrième opérateur et le renforcement conséquent de la capacité opérationnelle de ceux déjà sur le marché, cela accentuera la concurrence qui s'est combinée avec le plan d'investissement dans le réseau primaire de communications électroniques et le renforcement des connexions internationales.

Le pays entre dans une nouvelle étape de développement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui vise à construire des réseaux de nouvelle génération, un accès universel à la téléphonie, à Internet et à des services de diffusion numérique qui assureront la production de contenus et de services de qualité pour les consommateurs, en promouvant des concurrence et, par conséquent, garantir l'application de règles qui permettront l'égalité des chances sur le marché.

