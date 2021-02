Burkina Faso: Coup de cœur retour de la formation civique et militaire au SND - Une mesure qui vaut son pesant d'or

Le Conseil des ministres, en sa séance du 29 janvier dernier, a adopté un décret portant statuts du Service national pour le développement (SND). Ce décret porte sur l'instauration de la formation civique et militaire au cours du SND.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'une mesure qui vaut son pesant d'or surtout quand on connait l'ampleur que prend l'incivisme dans notre pays.

En tout cas, une telle décision tombe à point nommé en ce sens qu'elle s'adapte aux évolutions du contexte institutionnel, politique et socioéconomique actuel de notre pays. On ose donc espérer qu'elle produira les résultats escomptés et qu'elle sonnera le glas de l'incivisme dans notre pays.

COUP DE GUEULE

Crise dans le secteur des transports : trop, c'est trop !

Depuis quelques années, le secteur des transports traverse une crise sans précédent si bien que l'on assiste à des grèves perlées qui affectent bien d'autres secteurs.

Il importe peu de savoir qui des protagonistes a tort ou a raison. Mais on a envie de dire que trop, c'en est trop ! Il faut qu'une solution durable et définitive soit trouvée pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ce faisant, tous les acteurs sont interpellés. Il faut que les uns et les autres acceptent de mettre de l'eau dans leur vin.