Afrique: CHAN 2020 - Le Maroc étrille le Cameroun et rejoint le Mali en finale (4 - 0)

Le Maroc s'est imposé 4 - 0 ce mercredi 3 février 20201, dans la deuxième demi-finale du CHAN 2020, qui l'opposait au Cameroun, pays organisateur de la compétition. Ils rejoignent ainsi le Mali en finale, qui a battu aux tirs au but les guinéens, quelques heures plus tôt.

Dans un match très disputé, les lions de l'Atlas du Maroc sont parvenus à battre leurs homologues lions indomptables du Cameroun, sur le score de 3 buts à 0.

En effet, dès la première période de ce match, les marocains, par le biais du défenseur central, Bouftni et du buteur maison, Rahimi, menaient 2 buts à 0. Revenus des vestiaires avec l'espoir de revenir au score et faire plaisir à ses supporters, les camerounais ont mis les pieds sur le ballon, sans pour autant mettre en danger les lions marocains.

Le latéral gauche des lions indomptables, Keuni, réussi par quelques montées, à envoyer des centres dans la surface des marocains, mais il ne trouve aucun preneur. Aussi, le meilleur joueur camerounais, Assomo, sur quelques actions individuelles, arrive à mettre en difficulté la charnière défensive marocaine Boutouil - Bouftni.

Malgré ce changement de cadence, les marocains parviennent à garder inviolée leur cage, et vont même inscrire 2 buts. Banga, le solide défenseur camerounais, par manque d'attention et voulant jouer rapidement un coup franc, offre une balle de but à Soufiane Rahimi, qui ne se fait pas prier pour inscrire le 3e but du match, à la 74e. Et il est suivi par Bemammer à la 82e, qui marque un but accordé par la VAR.

Le Maroc file donc en finale et va défendre son titre face au maliens.