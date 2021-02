Sénégal: Rationalisation des partis politiques - Serigne Mbacké Ndiaye pour l'adoption de la pensée senghorienne

Face à la pléthore de partis politiques au Sénégal, l'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a plaidé pour le retour à la pensée de Léopold Sédar Senghor. Ce dernier, rappelle-t-il, « avait anéanti toute forme d'opposition politique ou syndicale à partir de 1966, avant de faire voter en 1976, une loi sur les courants qu'il limitait à quatre: socialiste démocratique, libéral, marxiste-léniniste et conservateur ».

Le leader de la Convergence libérale patriotique (Clp) a invité les acteurs politiques à mener une « réflexion profonde » pour arriver à une rationalisation des partis. « Aujourd'hui, notre pays compte plus de 300 partis politiques qui ne vont jamais à des élections individuellement. Beaucoup de leaders cherchent des coalitions pouvant leur permettre d'aller à l'Assemblée nationale », a fait savoir Serigne Mbacké Ndiaye, rappelant, dans une lettre ouverte, que « le président Senghor estimait que quatre partis étaient largement suffisants pour un pays comme le Sénégal ». Mais pour l'ancien ministre et porte-parole de Me Abdoulaye Wade, cette rationalisation passe par des « décisions fortes, courageuses et patriotiques et dont la plus importante est le regroupement des partis de même obédience ».

Avec ces réformes, précise-t-il, « nous aurions un grand Parti libéral composé du Pds dont le Secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade, est le père du libéralisme en Afrique noire et l'initiateur incontesté du libéralisme social, l'Apr avec le président Macky Sall, leader du libéralisme au Sénégal, le Reewmi Mi d'Idrissa Seck, le Bokk Gis-Gis de Pape Diop, l'Ump de Souleymane Ndéné Ndiaye, Ldr Yessal de Modou Diagne Fada, le Pld d'Oumar Sarr, la Clp que nous incarnons, les figures marquantes comme Farba Senghor, Pape Samba Mboup, entre autres». Le deuxième courant, prône Serigne Mbacké Ndiaye, devrait être composé des socialistes avec « le Parti socialiste, l'Afp, l'Urd, le Grand parti et tous ceux qui viennent de cette grande formation de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf se retrouveraient dans ce grand Parti socialiste ».

« Ne rechercher que l'intérêt suprême de notre pays »

Le président de la Clp pense, en outre, que « les Marxiste-Léninistes du Pai, du Pit, de la Ld, de And Jëf, du Nouveau parti, Apl de Moustapha Fall Ché pourraient ainsi continuer à assurer leur rôle d'avant-garde comme le firent les Seydou Cissokho, Majmouth Diop, Amath Dansokho, Joe Diop, Abdoulaye Ly, Moussa Kane, Sémou Pathé Guèye, Mamadou Diop Decroix, Samba Diouldé Thiam, Maguette Thiam ». A l'en croire, les amis et disciples de Cheikh Anta Diop et de Mamadou Dia, qui défendent des valeurs africaines et sénégalaises, ont aussi leur place dans cette réforme.

« Pour y parvenir, nous devons oublier nos personnes, nos postures présentes et futures et ne rechercher que l'intérêt suprême de notre pays qui n'approuve pas un Sénégal avec plus de 300 partis politiques. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. C'est une question de volonté et de courage politique. Ce sera difficile, oui. Mais c'est le difficile qui est le chemin », a-t-il lancé.

Serigne Mbacké Ndiaye a, par ailleurs, tenu à préciser qu'une telle réforme « n'exclut pas l'existence de Partis qui ne se sentent pas concernés par ces regroupements ».