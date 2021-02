Afrique: Présidence de l'Union africaine - Des styles différents, pour un objectif commun

Le Chef de l'État, Macky Sall, sera le président en exercice de l'Union africaine (Ua) pour la période 2022-2023. Tout au long des années, les styles de gestion de l'Ua ont varié selon les présidents. Certains ont mis en avant une approche d'ouverture, basée sur une diplomatie efficace, d'autres ont opté pour un pragmatisme agissant qui a permis de faire bouger les lignes, en un temps record. La présidence tournante revient, à tour de rôle, aux différentes régions géographiques du continent.

Olusegun Obasanjo: le réalisme au cœur de l'action

Durant sa présidence à l'Union africaine (Ua) Olusegun Obasanjo a su cultiver de bonnes relations avec les partenaires de l'Ua, en particulier l'Union européenne (Ue) ou encore avec les pays les plus industrialisés du monde (G8), avec lesquels il était chargé de négocier pour l'Afrique. Le chef de l'Etat nigérian d'alors avait articulé sa politique autour d'une vision très panafricaniste. Doté d'une forte personnalité, d'une prestance certaine, du respect et de la confiance de la communauté internationale, il montra sa détermination à faire avancer les dossiers africains, notamment ceux de l'Afrique et de la réforme des Nations Unies ainsi que celui du gouvernement de l'Union et des Etats-Unis d'Afrique pour lequel il menait régulièrement des consultations avec le Guide libyen Kadhafi.

Sassou Nguesso: une approche d'ouverture et de négociation

Le Président congolais Sassou Nguesso hérita de la présidence en exercice de l'Ua, en janvier 2006. Sa présidence en exercice de l'Union concordait avec celle, depuis 2004, de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (Ceeac) et avec sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour deux ans à compter de janvier 2006. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire «Jeune Afrique» un mois après sa prise de fonction de Président en exercice de l'Union, le chef de l'Etat congolais évoquait «sa lourde responsabilité» et «son premier défi consistant en la paix, la sécurité et la stabilité du continent». Il s'impliquera beaucoup dans les négociations notamment dans des zones touchées par des conflits.

Mouammar Kadhafi : le charisme sur fond d'activisme

Dès son premier discours en sa qualité de Président de l'Union au Sommet d'Addis Abeba, le Guide libyen Mouamar Kadhafi évoquant la gestion de son prédécesseur donna le ton de sa présidence: «Le Président Kikwete a été un excellent gestionnaire des réunions de l'Ua. Il les a présidées admirablement. Mais, moi, je ne connais pas les procédures de l'Ua. Sachez que je vais m'occuper de l'Union à 100% pendant ma présidence», avait-il dit.

Par ailleurs, le Guide libyen, dans le cadre de ses attributions s'est énergiquement réinvesti dans la gestion des conflits. Il a notamment fait une «médiation» remarquée en Mauritanie, en prenant une position en faveur de la non-application de sanctions vis-à-vis de la junte putschiste du Général Mohamed Ould Abdel Aziz, et ce contrairement au Conseil de paix et de sécurité (CPS) qui avait préalablement décidé, dans sa 168ème séance du 5 février 2009, de sanctions ciblées contre les membres civiles et militaires avec une prohibition des déplacements des membres civils et militaires de la junte, le refus systématique des visas, le contrôle des comptes bancaires.

Jakaya Mrisho Kikwit: Une gestion discrète et efficace

Particulièrement rempli, l'agenda de la présidence tanzanienne comprenait, entre autres, l'expédition militaire du «Groupe des amis des Comores» sur l'Ile d'Anjouan, la crise électorale et humanitaire zimbabwéenne ainsi que ses élans de xénophobie, le coup d'état d'août 2008 en Mauritanie, les difficultés et pressions pesant sur la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), le projet de l'Union pour la Méditerranée face auquel l'Ua sentait une menace de scission du continent entre le Nord et la partie sub-saharienne du continent, les poussées du colonel Kadhafi dans le sens de l'adoption immédiate d'un gouvernement de l'Union, ou encore la chute politique du Président sud-africain Thabo Mbeki. Kikwete a su dans la plus grande discrétion sur fond d'efficacité gérer tous ces conflits. Peu bavard, il avait opté pour l'efficacité sous terraine.

(Avec Les Archives De L'ua)