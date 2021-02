Angola: Le constitutionnalisme angolais est conditionné par la paix - Vice-président

Luanda — Le vice-président de la République d'Angola, Bornito de Sousa, a déclaré mercredi que les 45 ans de constitutionnalisme angolais étaient conditionnés par le conflit armé, qui s'est terminé en 2002, et par la recherche de la paix et de la réconciliation nationale.

Bornito de Sousa a exprimé ce point de vue lorsqu'il a présenté une communication sur le thème «Les 45 ans du constitutionnalisme angolais», lors de la cérémonie d'ouverture du 1er Congrès angolais de droit international.

Pour le vice-président de la République, l'élaboration des lois constitutionnelles de 1975 à 1991/1992 a enregistré une période caractérisée par l'intervention pertinente des organes de l'Etat et du MPLA, alors parti unique.

La Loi constitutionnelle de 1991, puis son développement en 1992, représente une rupture constitutionnelle avec le modèle qui caractérisait la Loi constitutionnelle de 1975, a déclaré Bornito de Sousa dans l'événement tenu à la faculté de droit de l'Université Agostinho Neto.

Il a noté que la légitimité et la constitutionnalité de l'exercice du pouvoir constituant de 1998/2004 et de 2008/2010 reposaient sur les pouvoirs conférés par la Loi constitutionnelle de 1992, respectant les limites matérielles constitutionnelles.

Il a jugé normal de remettre en question le système de gouvernement établi dans la Constitution et a regretté le fait qu'elle présente rarement des alternatives sur la voie à suivre.

Selon lui, les systèmes constitutionnels classiques de gouvernement (parlementarisme et semi-présidentialisme), au départ, étaient également considérés comme atypiques et encore aujourd'hui ils ont des limites et des imperfections, en rappelant comme exemple les observations faites à la Constitution des États-Unis d'Amérique, avec 234 ans d'existence.

Il a déclaré que la Troisième République, avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 2010, proclamait le sens de la paix, de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et de la régularité électorale.

A l'occasion, Bornito de Sousa a salué la mise en place, en Angola, du régime présidentiel parlementaire.

Dans sa présentation, le vice-président de la République a rappelé que les «questions les plus complexes» débattues, dans le cadre de l'actuelle Constitution (2010), étaient les principes de la laïcité de l'État, la notion de mariage, la propriété des terres et le droit de vote des ressortissants à l'étranger.

Parmi les thèmes complexes, il a ajouté le caractère officiel des langues nationales, les symboles nationaux, le système de gouvernement et le modèle pour l'élection du Président de la République.

Le I Congrès national du droit constitutionnel, qui se tiendra jusqu'au vendredi 5, rassemble des constitutionnalistes, des professeurs, députés et autres invités.

