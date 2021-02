Madagascar: Rocade Nord-Est - Indemnisation accélérée des expropriés

Achevés à plus de 85%, les travaux de la Rocade Nord-Est et Est doivent être finalisés en même temps que l'accomplissement de la totalité des processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet. En ce sens, une séance de sensibilisation et d'information a été organisée, hier à Ankorondrano avec l'Agence Routière, l'AGETIPA et le Service de l'Expropriation.

Les indemnisations des constructions, des cultures, des occupants, des locataires et des pertes d'activités sont terminées à 97%. Par contre, le processus d'indemnisation des terrains et rizières impactés par le projet accuse du retard par rapport à l'exécution des travaux.

Par ailleurs, la majorité des propriétaires de terrains et rizières qui rencontrent des problèmes dans la préparation de leurs dossiers, n'ont pas achevé la régularisation de leurs titres de propriété auparavant. Pourtant, entre temps, des transactions, des décès, des morcellements ou des partages entre héritiers ont eu lieu rendant la démarche et la régularisation complexe et requérant des diverses pièces pour le paiement de l'indemnisation.