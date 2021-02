Madagascar: Football / CAN 2021 - Barea-Niger avec public ?

Le match entre Madagascar et le Niger se jouera-t-il avec ou sans public ? Ce sera à la CAF d'en décider. La CAF autorise la présence limitée de spectateurs actuellement au CHAN.

Les regards se tournent vers les instances internationales. D'un côté, elles seront amenées à évaluer le Stade Barea d'un point de vue technique, pour voir si l'enceinte est apte ou non à accueillir le prochain match à domicile de Madagascar. De l'autre, elles devront trancher sur l'accessibilité ou non pour le public.

Alors huis-clos ou pas ? La FIFA et la CAF ont accordé un peu plus de souplesse à ce niveau dernièrement. À titre d'exemple, la présence de spectateurs est autorisée au Cameroun pour le CHAN. « Le taux d'occupation s'élève à 25% de la capacité du stade pour les matches de groupe, y compris le match d'ouverture, 50% pour les demi-finales et la finale », pouvait-on lire dans un communiqué paru avant le coup d'envoi de la compétition, au début du mois de janvier. Une présence limitée donc. Mais c'est mieux que rien et voyons le verre plutôt à moitié plein.

Bien évidemment, le texte rappelle que « le port du masque et la distanciation seront rigoureusement exigés », à titre de mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Le communiqué ajoute que le « non-respect expose les contrevenants à un risque d'expulsion ».

Dignes de confiance

Si public il y a pour cette opposition Madagascar-Niger, on peut être sûr que les mêmes règles seront imposées. Aux supporters des Barea de se montrer dignes de la confiance qui leur serait accordée en leur donnant accès au site.

Cette confrontation entre les Barea et le Mena comptera pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CHAN. Elle est prévue durant la fenêtre internationale du mois de mars, entre le lundi 22 et le mardi 30.

D'ici-là, les responsables du projet de Mahamasina ont assuré que la pelouse et les autres infrastructures nécessaires pour la rencontre, comme les vestiaires et autres locaux, seront « prêtes ». La FIFA enverra certainement un représentant pour évaluer l'enceinte, la pelouse, les installations et la sécurité. Il faudra alors que l'ensemble corresponde à ses normes.