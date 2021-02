Madagascar: Consommation - Hausse sensible du prix des PPN

Les mesures de contrôle sur les marchés sont maintenues même après les fêtes. Les procédures de recadrage des détaillants récalcitrants aussi.

Balisage. C'est l'objectif que se fixent les autorités en charge pour tenter d'endiguer les hausses du prix du PPNs. Un phénomène palpable sur les marchés de la capitale depuis quelques semaines. La période de soudure a tendance à provoquer la hausse des prix au niveau des produits de première nécessité. Face à ce contexte, une descente de la direction de la protection des consommateurs a été effectuée hier dans le marché populaire d'Andavamamba pour assurer le suivi de la distribution du Vary Tsinjo.

« Il s'agit d'une situation normale comme chaque année en cette période », d'après un vendeur semi-gros dans ce marché. Par ailleurs, la hausse des prix des produits de première nécessité fait le lot quotidien des Malgaches. Un fait qui semble être normal tant c'est habituel pour les consommateurs qui doivent se soumettre au bon vouloir des détaillants et grossistes. Ces augmentations sont tout simplement injustifiées si l'on se réfère aux années antérieures. Si tant est que les explications de la plupart des commerçants concernant le faible impact de la pandémie sur les prix sont justifiées. Pourtant la situation actuelle pourrait aussi être à l'origine de l'augmentation. Notamment avec la dépréciation de la monnaie nationale ou encore la situation sanitaire délicate qui perdure.

Recadrage

D'un autre côté les contrôles, la sensibilisation et le recadrage des commerçants par les autorités sont toujours maintenus. « Avant de sanctionner, nous procédons à la vérification de toutes les pièces justificatives et autres facturations chez les détaillants et les grossistes. Si ces paperasses sont en règle et que malgré cela, les commerçants vendent le riz à un prix élevé car ils ne peuvent faire autrement, dans la mesure où ils ont acheté ce riz au prix fort chez leurs fournisseurs, nous priorisons les conseils avant toute chose et n'envisageons les sanctions que pour ceux qui récidivent » explique Gilchrist Rakotoson, directeur du commerce intérieur.

Avant de rajouter que « ces descentes ont pour but d'assurer l'approvisionnement et la répartition du Vary Tsinjo dans les épiceries, le respect de la structure des prix, le respect des droits des consommateurs, ou encore le respect des lois et textes en vigueur». Des irrégularités contraires à la protection des consommateurs ont été décelées et la direction a procédé à une consignation provisoire des épiceries en attente des résultats d'enquêtes.