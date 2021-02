Madagascar: Protection sociale - Analamanga se dote d'un centre d'accueil pour les personnes âgées

Les travaux sont lancés et sont prévus prendre fin d'ici trois mois

Un centre d'accueil de jour pour les seniors devrait ouvrir ses portes d'ici trois mois dans le district d'Atsimondrano. Toutes les activités seront gratuites et toutes les personnes du troisième âge à Analamanga en seront les bénéficiaires

Une grande première. Analamanga sera dotée de son premier centre d'accueil pour les personnes âgées. Il figure dans la liste des projets présidentiels et sera construit dans la commune rurale de Soavina , district d'Atsimondrano. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu en fin de semaine si les travaux sont prévus prendre fin d'ici trois mois , selon le directeur régional de la population à Analamanga auprès du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) , Blaise Randriamanantena. Ce responsable a toutefois souligné qu'il ne s'agit aucunement d'un centre d'hébergement mais d'un lieu de rencontre et de partage pour les personnes du troisième âge. « C'est le premier centre construit par l'Etat pour Analamanga . L'infrastructure est implantée à Atsimondrano mais tous les districts de cette région en seront les bénéficiaires », a-t-il souligné.

Concernant cette infrastructure proprement dite, c'est une construction composée de salle de réunion, bureau, salle d'eau, salle de jeux, bibliothèques, salle de rééducation et salle de soin médical. Pour le moment, Blaise Randriamanantena n'est pas encore en mesure d'annoncer le nombre de bénéficiaires qui y seront accueillis. Toutefois, les responsables ont déjà envisagé un système de rotation pour les districts d'Analamanga pour qu'aucun senior ne soit oublié. Il a tenu à préciser que toutes les activités auprès de ce centre seront entièrement gratuites. « Les différentes animations proposées seront conçues pour créer du lien social entre les bénéficiaires et les équipes, stimuler la capacité de chacun, offrir du bien-être mais aussi prévenir la perte d'autonomie. Nous allons faire en sorte à ce que les activités proposées soient adaptées à leurs capacités et à leurs envies et qu'ils puissent profiter du caractère tant social que ludique de l'animation », renchérit-il.