Madagascar: Association Sportive Andrarangy - Caïman Ratsimba honoré

Caïman Ratsimba arbore fièrement son certificat.

À l'occasion du grand combat de défi organisé par la ligue régionale de kick-boxing Vakinankaratra, Caïman Ratsimba, ancien champion de Madagascar de boxe et sociétaire de l'équipe nationale, a reçu un certificat de reconnaissance de ses bonnes actions pour le sport de combat. C'est la ligue de Vakinankaratra qui a honoré ce sportif exemplaire, dimanche dernier, à Antsirabe.

Une reconnaissance amplement méritée pour ce sportif qui a tout donné et donne encore pour le sport. Lors de cette compétition, trois combattants de Vangaindrano ont participé et ont tous remporté la victoire. Ils ont été coachés par Caïman Ratsimba. À 74 ans, il reste encore actif et s'est déplacé à Antsirabe pour accompagner les jeunes combattants d'Atsimo-Atsinanana. Né en 1942, Caïman Ratsimba a pratiqué la boxe anglaise et a été sacré champion de Madagascar en 1966 et 1967. Ce palmarès lui a permis d'être sélectionné au sein de l'équipe nationale lors des Jeux africains de 1978 en Algérie.

En 2003, il s'est reconverti en coach et a fondé un club de boxe anglaise à Vangaindrano où il a produit plusieurs champions. Sportif, éducateur et actuellement, il est avec l'association Andrarangy dans l'éducation des jeunes et du coaching. L'association Andrarangy qui signifie « Elite » veut apporter sa part de contribution dans la promotion du sport au pays. L'association a décidé de faire confiance à l'expertise de ce grand champion malgré l'âge, encore en forme. La preuve, les résultats obtenus à Antsirabe.

Originaire de Vangaindrano dans la région Sud-Est du pays, l'association vise surtout la promotion du sport dans cette partie de l'Île, et en outre elle projette de s'étendre dans les autres localités dans les années à venir. Plusieurs disciplines existent au sein de l'association entre autres: le judo, le kick-boxing et la danse. « Je remercie l'association Andrarangy qui a décidé de soutenir le sport local et de la région Atsimo-Atsinanana, et des autorités qui ont apporté leur aide à l'équipe pour pouvoir participer à cette compétition Dona Be 2 à Antsirabe le 31 janvier dernier », a souligné Caïman Ratsimba.