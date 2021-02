Madagascar: Pénurie d'eau à Tana - Le premier forage à Antsahamasina

Voahary Rakotovelomanantsoa inspecte l'avancement des travaux à Antsahamasina

Du concret. Après l'annonce de la construction de forages dans 46 sites de la Capitale et ses périphéries, le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène passe à l'action. Le quartier d'Antsahamasina dans la commune rurale d'Ambohidrapeto , district d'Atsimondrano, est le premier à en bénéficier. Le ministre de tutelle, Voahary Rakotovelomanantsoa, a effectué une descente sur le terrain pour constater de visu la qualité et l'avancement des travaux.

Un point d'eau est actuellement en cours de mise en place à cet endroit grâce à un système de forage de quatre pouces, qui permet un débit de 1 à 2m3 par heure. Pour le pompage, l'énergie sera fournie par des plaques solaires ou par branchement sur le réseau électrique de la Jirama. Bien qu'il ait été déjà annoncé que l'eau de ces puits ne sera pas destinée à la consommation, une unité de traitement bactériologique et physico-chimique compact sera tout de suite mise en place au point d'eau d'Antsahamasina. *

Ces infrastructures seront installées dans les sites en difficulté d'approvisionnement en eau. Après Antsahamasina , les travaux se poursuivront encore à Andraisoro , Tsarahonenana ou encore Ankatso Tanana. Pour le cas d'Antsahamasina , un bâtiment sera installé à proximité de ce point d'eau pour la protection des installations et le gardiennage. Voahary Rakotovelomanantsoa a indiqué que la mise en œuvre de ces projets est une réponse face à l'urgence, à l'insuffisance ou au manque d'eau dont souffrent les habitants de la ville des milles. Les techniciens du ministère ont été appuyés par la Jirama et l'Institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo (Ioga) pour les études hydrogéologiques et des enquêtes piézométriques.