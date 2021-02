Madagascar: Football / Pro League - Le vrai test pour CS Disciple FC ce dimanche

La formation de Disciple affiche un potentiel non négligeable

La cinquième journée de Pro League s'annonce passionnante tant que toutes les rencontres promettent d'être âprement disputées. Le coup d'arrêt des ténors lors de la quatrième journée ne fait que raviver l'appétit de ceux qui sont pour l'instant à la traîne.

Un soif de victoire qu'aura très certainement la CNaPS Sport-Disciple longtemps privée de dessert car le club en est seulement à sa troisième sortie après avoir raté la toute première journée.

Rien à perdre. Qu'à cela ne tienne, Disciple comme tout le monde l'appelle, aura son test grandeur nature ce dimanche au Elgeco Stadium en étant opposé à l'AS Adema. Un combat de titan même si Disciple n'aura rien à perdre et tout à gagner devant cette formation d'Ivato quelque peu à la traîne.

Mais autant le dire, Disciple peut brouiller les cartes avec l'aide de ses nombreux supporters dont des étudiants originaires de Betafo qui n'hésitent pas à donner de l'ambiance avec cet accent bien singulier de la région. Au « Alefa leitsy fa tsa maharesy antsika ireo » se succède l'autre cri « Anay ialahy anio » pour déstabiliser l'adversaire et surtout pour encourager cette sacrée équipe.

L'autre match phare de cette cinquième journée sera le choc entre Elgeco Plus et Five FC du samedi au By Pass. Sur le papier, Five FC qui a déjà battu des grandes équipes part avec un léger avantage. La grande question pour Elgeco est de savoir comment empêcher ce diable de Vévé, un transfuge de Fosa Juniors, de marquer.

Une pépite. Certes, il y a dans les rangs d'Elgeco un certain Tony qui reste un des meilleurs centraux de ce Pro League mais est-ce suffisant pour empêcher les hommes de Navalona Ramilison de signer une quatrième victoire.

À Ampasambazaha, le derby entre Zanakala et le FCA Ilakaka ne manque pas non plus de piment. Entre une formation d'Ilakaka qui veut enterrer sa dernière défaite devant l'Ajesaia et un Zanakala soucieux de préserver son standing, il n'y aura même pas de round d'observation.

La dernière affiche de cette cinquième journée opposera, dimanche, au Elgeco Stadium à 14h30, l'Uscafoot à l'Ajesaia. Là aussi, les gars d'Antanikatsaka ont toutes les cartes en main pour poursuivre leur marche en avant. On citera dans les rangs de l'Ajesaia, la présence d'un jeune d'à peine 15 ans du nom certainement d'emprunt d'El Haddari. Un fin stratège dans un rôle de vrai numéro 10. Mais à cette allure, ce dernier ne va pas s'éterniser dans ce club car les grandes équipes européennes recrutent des jeunes pépites dans son genre.