Madagascar: Petit projet culturel - Va pour la cinquième édition

Même en ces temps difficiles, le travail continue dans le milieu de l'art et la culture. Afin de permettre aux artistes l'opportunité de suivre la concrétisation de leurs projets, le Cercle germano-malagasy/Goethe zentrum, lance la cinquième édition du concours de petit projet culturel.

Contribuer encore à plus à la fertilisation de la vie culturelle malgache, tel est le but premier de cette initiative. De même que de favoriser l'entreprenariat culturel et d'approfondir son rôle de centre de ressources pour les créateurs et acheteurs culturels malgaches.

Artistes émergents ou confirmés, les créateurs résidant à Madagascar sont les cibles afin de devenir une pépinière de création artistique et culturelle. Art visuel, art de la performance, photographie, théâtre, musique, dessin, art cinématographique, mode, littérature, art numérique, poésie... Le petit projet consiste à encourager les initiatives culturelles multidisciplinaires innovantes d'artistes individuels, de professionnels de la création et d'organisations culturelles. En particulier les initiatives qui utilisent des approches novatrices et pleines d'esprit dans le domaine de l'art.

L'objectif est de faciliter la concrétisation des projets et leur exécution en tenant compte de la situation actuelle et des restrictions qu'elle impose. À réaliser entre avril et juillet 2021, les projets sélectionnés seront subventionnés d'un montant de 1 500 000 Ariary, avec le soutien du CGM/GZ dans l'organisation si besoin. Le dépôt de candidature se fait sur il@cgm-mada.de. Une opportunité à saisir !