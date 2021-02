Congo-Kinshasa: Centenaire de l'Eglise Kimbanguiste - Christophe Kisolokele rassure les fidèles sur la réconciliation des petits-fils de Simon Kimbangu

Les fidèles kimbanguistes s'apprêtent à fêter le centenaire de leur Eglise, le 6 avril prochain. A cette occasion, et malgré la pandémie de la Covid-19, cette fête du centenaire sera commémorée avec d'importantes délégations qui viendront de tous les coins du monde.

Plusieurs activités culturelles et religieuses sont prévues. A "Monkoto Bana 26" où évoluent 16 petits-fils de Simon Kimbangu, le programme revu en commissions suite aux contraintes de la Covid-19 prévoit en plus l'accueil de délégations de l'espace "Kongo Dia Ntotila" comprenant les adeptes Kimbanguistes du Congo-Brazzaville et Angola où ils sont largement représentatifs.

C'était en 2014 à l'occasion de la célébration du Centenaire de la naissance de Papa Charles Kisolokele Lukelo, premier fils du prophète Simon Kimbangu, organisée à Kinshasa, qui avait indiqué avec sagesse divine que cette célébration constituait une fête de pardon, de réconciliation entre d'une part l'homme et Dieu, et d'autre part, l'homme et son semblable. « Une fête où l'on crée des moments propices pour éponger les différends, pour régler les conflits et litiges sous toutes les formes», avait insisté de son vivant, l'illustre disparu.

L'heure de la réconciliation a sonné

A ce jour où la célébration du centenaire du Ministère prophétique de Simon Kimbangu s'annonce, le confit persiste par ailleurs entre les deux petits-fils biologiques de ce grand prophète, et fils de Charles Kisolokele dont Dialungana et Diangienda. Un conflit qui remonte en 2002, depuis maintenant 19 ans.

C'est ainsi que l'un des acteurs de la réconciliation, à savoir Papa Christophe Kisolokele Tusimbana, de la branche communément dénommée « Aile Monkoto Bana 26 » à Ngiri-Ngiri, pense que cette fête constitue aussi une occasion rêvée pour rappeler à l'humanité le respect des valeurs éthiques prescrites par Dieu par son Envoyé Spécial le Prophète Simon Kimbangu pour le salut éternel de l'être humain. Il a également tenu à rassurer les fidèles à la concrétisation de la réconciliation des petits-fils Simon Kimbagu.

«Monkoto reste très ouvert à la réconciliation, l'idéal était de fêter ensemble, avec nos frères basés dans la ville sainte de Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Pour l'instant, seul Dieu sait... C'est le grand moment de s'unir et protéger la lignée Simon Kimbangu en mettant en pratique ses recommandations notamment, le respect des valeurs culturelles Kimbanguistes», a-t-il fait savoir.

Pour rappel, après la commémoration du premier centenaire de naissance de Papa Charles Kisolokele à Kinshasa en 2014, du deuxième centenaire de naissance de Papa Dialungana en 2016 à Brazzaville et le troisième centenaire de naissance de papa Diangienda Kuntima en 2016, le dernier centenaire de l'Eglise Kimbanguiste sera de nouveau célébré à Kinshasa, a-t-il indiqué. Entretemps, Christophe Kisolokele reste serein quant à la concrétisation tôt ou tard de la réconciliation entre les petits-fils Kimbangu.