Congo-Kinshasa: Après la disparition du Sphinx, Augustin Kabuya toujours au front de la lutte

Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, en Belgique, et inhumé le 2 juin 2019 à Kinshasa, Etienne Tshisekedi quitta le monde des vivants après avoir mené une lutte âpre quant à l'instauration d'un Etat de droit et la quête de l'intérêt suprême du peuple congolais.

A ses côtés, de nombreux cadres et de milliers de combattants. Dans la foulée, ressort une analyse pro-UDPS, il est remarqué un apport non négligeable d'Augustin Kabuya, actuel Secrétaire Général du parti présidentiel dont la touche de la mobilisation des masses a connu une monté fulgurante ces deux dernières années depuis l'ascension de Félix Tshisekedi au sommet du pouvoir. Incarnant la vision de l'ancien Premier Ministre sous Mobutu, Augustin Kabuya s'est impliqué depuis lors à la réussite du mandat de Fatshi et réagit publiquement à toutes les stratégies de politisation du pouvoir. Aujourd'hui, cette lutte d'anticipation, proactive, mieux avant-gardiste du SG Kabuya Augustin a porté des fruits avec, entre autres, le triomphe de Fatshi à la présidentielle 2018, le déboulonnage de la galaxie FCC.

Retour sur les péripéties d'une victoire

Investi depuis le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, dans une cérémonie de passation civilisée et pacifique du pouvoir avec son prédécesseur, l'ancien Président Joseph Kabila Kabange, Félix Tshisekedi a promis de militer pour l'avènement d'un Etat de droit. Il promettait également de ne ménager aucun effort pour déboulonner tout schéma allant à l'encontre des intérêts pour lesquels le peuple congolais, souverain primaire, l'a élu comme son Représentant lors de dernières élections de 2018.

Minorisé par la "victoire" écrasante du FCC aux législatives nationales et provinciales, Fatshi était contraint à la coalition. Ce mariage contre-nature, pourtant vanté au départ, n'a duré que deux ans. Tout au de ce deux années, le SG de l'Udps répondait à tout celui qui s'en prenait au Chef de l'Etat. Au point qu'il prophétisait le divorce entre le FCC et Cah car, pour lui, leurs partenaires n'étaient pas sincères.

Fin de la coalition FCC-CACH

Dans un discours-bilan du 6 décembre 2020, le Chef de l'Etat se rendra à l'évidence que le mariage FCC-CACH ne valait plus la peine. En effet, après avoir subi des "humiliations", il a courageusement rompu son alliance avec son partenaire Joseph Kabila, Autorité Morale du Front Commun pour le Congo. Il va annoncer par la même occasion la création de l'Union sacrée de la nation. Le SG Augustin Kabuya, encore lui, va mobiliser la base de l'Udps qui s'est jeté dans toutes les rues de Kinshasa pour célébrer cet événement impensable il y a quelques jours auparavant.

Les choses vont aller alors très vite. Tenez ! Constatant la volonté manifeste de l'équipe Mabunda de ne pas contribuer au développement du pays, bloquant plusieurs initiatives parlementaires à l'Assemblée Nationale, Tshisekedi et son monde n'ont pas hésité un seul instant à introduire une pétition visant la déchéance de ce bureau définitif. Le 10 décembre 2020, dans la soirée, après une résistance farouche, Mabunda et consorts ont été destitués par un vote majoritaire des Députés pro-Tshisekedi ainsi que les blocs MLC, ensemble et quelques dissidents du FCC. Ce bureau a été immédiatement remplacé par un bureau d'âge dirigé par le Doyen Mboso Christophe.

Puis, le Président de la République va désigner un Informateur, en la personne de Modeste Bahati qui a reçu mission d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. La moisson a été abondante, soit 391 députés ralliés à l'Union sacrée de la nation.

Déjà, le 27 janvier 2021, le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement tombent de suite d'une motion de censure introduite par l'Honorable Député Chérubin Okende. Résultat du vote : 367 Députés pour la destitution sur les 377 présents à cette séance plénière.

Mercredi 3 février 2021, après élection, un bureau définitif Dirigé par l'Honorable Christophe Mboso préside aux destinées de la Chambre basse du parlement congolais. Dans l'entretemps, Alexis Thambwe Mwamba serait sur un siège éjectable.

La liberté s'arrache, dit-on. Et seule la lutte libère.