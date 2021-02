Afrique: Chan - Le Mali de nouveau en finale après celle perdue en 2016 au Rwanda devant la RDC

La 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations va très bientôt rendre son verdict. Les finalistes sont déjà connus, le tout premier c'est le Mali. Les Aigles du Mali se sont qualifiés pour leur deuxième finale de cette compétition, après celle perdue en 2012 au Rwanda devant les Léopards de la RDC (0-3), en battant la Syli National de la Guinée aux tirs-au-buts 5-4, en demi-finales, disputé mercredi 3 février, au stade Japoma, à Douala, au Cameroun.

Un match héroïque pour les deux équipes qui, à forcer de jouer, ont haussé le niveau de cette compétition réservée uniquement aux joueurs dans le continent africain. Très tactique et technique de part et d'autre, la mi-temps s'est soldée par un nul vierge (0-0), même au bout du temps réglementaire 90+4', les Maliens et les Guinéens, visiblement de force égale, se sont mutuellement respectées.

Alors qu'on attendait voir ce fameux but ne fut-ce que dans les prolongations, mais en vain. Les deux frères dans un duel zonal sont restés à égalité presque parfaite. Seuls les Guinéens affichaient une possession de balle de 55 % contre 45% pour les Maliens.

Et comme il fallait s'y attendre, l'égalité a persisté même dans les tirs au but, avant que la Guinée ne cède difficilement au tout dernier tir. Le porte-malheur s'appelle Morlaye Sylla, alors que le Malien Coulibaly, en héros, a boosté son pays en finale de la 6ème édition du CHAN. La Guinée tombe armes à la main.

Bien avant le match, l'entraîneur malien, Nouhoum Diané savait que ça ne sera pas facile : « je pense que ce ne sera pas un match facile, la proximité de deux pays en fait un derby, ce sera un grand match. Nous sommes en demi-finale et notre ambition est de jouer la finale. La Guinée a une bonne équipe, mais nous exploiterons ses faiblesses» disait-il, en conférence de presse d'avant match.

Pour rappel, c'est la deuxième victoire du Mali aux tirs au but après celle contre le Congo en quart de finale. Curieusement, c'est avec le même score de 5-4, après un nul de 0-0 au bout du temps réglementaire et des prolongations. Les Aigles ont terminé en tête du groupe A avec sept points au compteur devant le Cameroun pays hôte de la compétition (5 points). En matchs de poule, le Mali a battu le Burkina Faso et le Zimbabwe sur la même marque de 1-0 et a fait match nul 1-1 contre le pays hôte.

"Un Chan 2020 avec beaucoup de talents... "

Dans un autre chapitre toujours en rapport avec ce Chan, l'ancien international angolais Felisberto Sebastião da Graça Amaral a salué les nombreux talents qui se sont dévoilés jusqu'à présent dans ce Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) Total, Cameroun 2020. Connu sous le nom de Gilberto lorsqu'il était en activité avec Al Ahly d'Egypte ou encore le Lierse de Begique, l'ancien milieu de terrain a déclaré que malgré les défis de la covid-19, les équipes ont essayé de bien se préparer et ont montré un beau football.

«Nous avons assisté à un très beau football avec des équipes s'exprimant très bien. Dans le groupe D, la Guinée et la Zambie ont fait preuve d'une grande conscience tactique et il n'est pas étonnant qu'elles aient atteint la phase à élimination directe », a ajouté Gilberto qui fait désormais partie du Groupe d'étude technique (TSG) de la CAF.

Il a ajouté que le CHAN avait un impact positif sur le football sur le continent, car c'est une compétition qui donne aux joueurs locaux une bonne plateforme pour montrer leur talent et pour avoir l'opportunité de jouer dans leurs équipes A.

En ce qui concerne le joueur qui s'est démarqué dans le groupe D, Gilberto a choisi le Guinéen Morlaye Sylla. «C'est un joueur intelligent, habile, talentueux et capable de porter une équipe. Ce n'est pas par surprise qu'il a été élu Homme du match dans trois matches différents », a-t-il ajouté. Mais hélas, c'est lui qui a raté le tout dernier pénalty, clouant les Guinéens en demi-finales.