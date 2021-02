Congo-Kinshasa: Tshopo - Des cannes blanches et pagnes offerts aux PVH et APV

La journée du mardi 2 février 2021 a été historique pour les personnes malvoyantes de la ville de Kisangani, Chef-lieu de la province de Tshopo. Une délégation provenant de Kinshasa, mandatée par le ministère délégué en charge des Personnes Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vulnérables (PVH-APV), a procédé à la distribution des cannes blanches, don du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'un lot important de pagnes imprimés par le ministère grâce aux moyens mis à sa disposition par le Gouvernement à l'occasion de la journée internationale de personnes handicapées, célébrée le 3 décembre dernier.

Présidée par le Ministre Provincial des Affaires Sociales de la Tshopo, Joachim ONDENDAK'EMI LOKENGE, la cérémonie de remise des cannes blanches aux malvoyants a eu lieu dans la grande salle de manifestations de la maison communale de Makiso, en présence de toutes les catégories des personnes handicapées, moteurs, mentaux, sourdes, des personnes vivant avec albinisme ainsi que les victimes de guerre de Kisangani.

Pour la première fois depuis leur existence, cette catégorie de personnes a bénéficié des cannes blanches modernes et appropriées, en remplacement des morceaux de bois et/ou manche de parasoleil utilisés dans le but de faciliter leur mobilité.

En effet, c'est à l'initiative de la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires Sociales en charge de personnes vivant avec Handicap, Maître Irène Esambo Diata, que ce geste de cœur en faveur de personnes handicapées longtemps placées dans les oubliettes, ramène la joie à ces compatriotes.

Au-delà des cannes blanches, Madame la Ministre Irène Esambo Diata, par le biais de la délégation de son ministère porteuse de ce don du premier Citoyen de la République, a également distribué des pagnes imprimés sur fond du trésor public, des gels désinfectants, des savons de toilette ainsi que des masques de protection contre le coronavirus à des centaines de personnes handicapées de la province de la Tshopo.

Prenant la parole, Pamphile Kayombo, Conseiller au ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap, a salué la bravoure et la détermination de Me Irène Esambo de toujours redonner le sourire aux personnes handicapées qui n'avaient jamais de lieu de refuge. "Elle se bat jour et nuit pour le respect, la dignité et l'autonomisation individuelle de personnes avec handicap. Avec un cœur de mère, elle veille à l'égalité de chance, à la non-discrimination, à l'acceptation de personnes avec handicap dans la société ainsi qu'à leur accessibilité", a-t-il laissé entendre.

C'est grâce à cette dame de fer, souligne-t-il, que la proposition de loi-organique portant protection et promotion des droits de personnes avec handicap a été votée à l'Assemblée Nationale en Novembre 2020 et ce, douze ans après. Cette proposition de loi se focalise sur trois grands axes à savoir, la protection, la promotion et la participation en se basant sur deux mécanismes importants qui sont : les principes fondamentaux ainsi que la notion des droits et devoirs de personnes vivant avec handicap.

Un noyau provincial mis en place

L'occasion faisant le larron, la délégation kinoise a présentée aux Autorités Provinciales de la Tshopo le noyau provincial de personnes vivant avec handicap composé de dix sept personnes de toutes les catégories du handicap, dont un interprète des sourds, organisées en association et ce, après un vote démocratique à la veille. Ce sont les points focaux de chaque catégorie qui forme le noyau provincial qui serviront d'interface entre le ministère et la Province.

Prenant à son tour la parole au nom du Gouverneur empêché, le Ministre Provincial des Affaires Sociales a salué et encouragé dans l'élan du patriotisme cette excellente initiative de la Ministre Irène Esembo, celle de mettre en place une nouvelle dynamique sociale, un noyau provincial destiné à coordonner et à réguler les innombrables organisations de personnes vivant avec handicap au niveau de la Tshopo.

Il a, cependant, attiré l'attention de tous du fait que la toile de fond de la cérémonie est de tisser les nouvelles fibres sociales, consolider et renforcer la coordination et la concertation entre diverses organisations, de PVH qui travaillent en ordre dispersé, s'affaiblissent dans leurs disparités et en conséquence, deviennent moins performantes dans leurs actions.

Selon le Ministre Provincial des Affaires Sociales, la mise en place du noyau provincial doit être perçue comme étant une nouvelle stratégie qui doit permettre aux différentes organisations de personnes vivant avec handicap d'articuler leurs actions autour de quelques principes fondamentaux. Il s'agit là d'actionner la collaboration, la complémentarité et la solidarité agissante entre différents acteurs intervenant dans le secteur de personnes vivant avec handicap ; d'assurer la promotion, la défense et la protection des droits de toutes les organisations par la non-discrimination de PVH selon le sexe, l'ethnie, l'opinion politique, la religion, etc.

Pour finir, il a invité les membres du noyau provincial au sens d'écoute active, d'être des servantes et serviteurs, disponible et au bon sens de jugement.